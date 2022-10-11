快訊

懶理不倫醜聞！「登山女神」曾格爾曝喜訊：我來了

吳淑珍眼瞼發現惡性腫瘤 醫師分析「這種癌」最容易忽略

買洗衣膠囊後數完發現少1顆！網分2派論戰後發現：另1顆在這

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友買完洗衣膠囊後回家清點，卻意外發現少一顆，因此詢問網友該怎麼辦。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
有網友買完洗衣膠囊後回家清點，卻意外發現少一顆，因此詢問網友該怎麼辦。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

近年許多人都會使用洗衣膠囊來洗衣，只需要一顆就可以完成許多衣服的清潔，因此相當受人歡迎。然而近日就有民眾在好市多Costco）購買洗衣膠囊後，回家特地全部打開清點，發現數量比包裝上寫的54顆少了1顆，這讓該名網友忍不住求解，遇到這樣的情形大家會「怎麼做？」

有網友在在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，表示自己購買了外包裝寫有54顆的洗衣膠囊後，心血來潮決定數數看是不是真有54顆，沒想到數完之後竟意外發現「怎麼數只有53顆」。

這樣的狀況讓網友相當疑惑，並向大家求助，詢問若是大家遇到「會怎麼做？」，且過去從來沒有數過商品數量是否與標示不符，因此第一次數過後就遇到有少，讓他感覺很不好。

網友對於此事分為兩派，贊成原PO爭取權益的網友表示「應該聯繫客服申訴」、「只因小誤差就得過且過，那這公司可能因為這些小誤差就賺不少誤差費用，越有商譽的國際級品牌，越不能有這種錯誤」、「建議下次買完商品馬上去服務台拆開當場檢查」、「既然標明了54顆，本來就應該要有54顆。不想數的人是你的自由，不用去評論在意的人。支持樓主去退貨，或先打電話給客服請他們註記」。

而與原PO有不同想法的人則認為「不要數比較快樂」、「個人覺得少一顆或多一顆在可接受範圍」、「施主放下吧」、「這樣人生太辛苦了啦！」、「不會去算，除非差很多」、「少一顆是會怎樣嗎？」。

也有網友打趣表示「另外一顆在封面上」、「還有一顆在這啊（封面），只是無法使用，算算是不是54顆」、「他是用秤重的，這表示你的比較大顆，用買水果的角度講你的比較划算」、「衛生紙肯定也要數，不然少了怎麼辦！」。

有網友開玩笑表示，他發現少的那一顆其實是在封面上。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
有網友開玩笑表示，他發現少的那一顆其實是在封面上。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多 Costco 客服

延伸閱讀

蔡英文總統致詞談「中華民國」耍心機？ 李艷秋酸：小細節耍小手段

台北「龜神」發威？ 鄭明典曝國慶日「龜神鎮雨」背後原因

游淑慧稱選戰進入「烏賊時間」 連她也遭離譜謠言波及

潔癖不給進屋、吊車錢僅出一半 客戶訂床墊列「9點奇葩規定」

相關新聞

買洗衣膠囊後數完發現少1顆！網分2派論戰後發現：另1顆在這

近年許多人都會使用洗衣膠囊來洗衣，只需要一顆就可以完成許多衣服的清潔，因此相當受人歡迎。然而近日就有民眾在好市多（Costco）購買洗衣膠囊後，回家特地全部打開清點，發現數量比包裝上寫的54顆少了1顆，這讓該名網友忍不住求解，遇到這樣的情形大家會「怎麼做？」

好市多一商品特價⋯他為女兒狂搬整車 網羨慕：好爸爸

美國量販賣場好市多（Costco）時常有特價消息，有位人妻在社團分享特價商品，提到老公搬了一整車屯貨，商品曝光後也引來不少網友大讚「好爸爸！」...

人妻開箱好市多「新品沙拉」嬌喊一句 網意外被閃瞎：是炫夫文

好市多（Costco）在台有大批粉絲，因商品眾多，價格實惠，賣場內總是人潮滿滿。近日有一名人妻開箱一款新商品「亞洲風味雞肉沙拉」，意外掀起討論潮，但內文卻讓網友閃瞎「根本是炫夫文」。

美式賣場販售「隔夜濃湯」？ 資深顧客曝「這時間」買的湯最新鮮

美式賣場好市多販售多樣美食、日用品，吸引許多消費者大採購，不過日前有民眾抱怨「早上10點半左右去買兩碗蛤蜊濃湯，卻發現桶子裡面的湯所剩無幾」，質疑被賣了「隔夜湯」，資深顧客則表示「中午買的湯是最新鮮的」。

男哀嘆離發票200萬「只差一碼」 他曝「日期地點」籲好市多卡友快對獎

今年7-8月期統一發票於9月25日開獎，不少民眾開始著手對獎，近日一位男網友就發現，自己在好市多加油時的發票只差一碼即中200萬元特獎，於是上網哭訴悲傷遭遇，並呼籲當天下午也曾到好市多加油的民眾趕緊對獎。

好市多商品「包裝破損折300多元」他讚超划算 網急勸最好別買

近日一位民眾在逛美式賣場好市多（Costco）時，發現罐裝奶粉因外觀凹陷故祭出折價優惠，一罐原價569元直接下殺為2罐450元，令他直呼好划算。不過有網友提醒，這類罐裝產品一但外觀有所破損，極有可能導致內容物變質，千萬不要為了貪小便宜而賠掉健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。