買洗衣膠囊後數完發現少1顆！網分2派論戰後發現：另1顆在這

近年許多人都會使用洗衣膠囊來洗衣，只需要一顆就可以完成許多衣服的清潔，因此相當受人歡迎。然而近日就有民眾在好市多（Costco）購買洗衣膠囊後，回家特地全部打開清點，發現數量比包裝上寫的54顆少了1顆，這讓該名網友忍不住求解，遇到這樣的情形大家會「怎麼做？」

有網友在在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，表示自己購買了外包裝寫有54顆的洗衣膠囊後，心血來潮決定數數看是不是真有54顆，沒想到數完之後竟意外發現「怎麼數只有53顆」。

這樣的狀況讓網友相當疑惑，並向大家求助，詢問若是大家遇到「會怎麼做？」，且過去從來沒有數過商品數量是否與標示不符，因此第一次數過後就遇到有少，讓他感覺很不好。

網友對於此事分為兩派，贊成原PO爭取權益的網友表示「應該聯繫客服申訴」、「只因小誤差就得過且過，那這公司可能因為這些小誤差就賺不少誤差費用，越有商譽的國際級品牌，越不能有這種錯誤」、「建議下次買完商品馬上去服務台拆開當場檢查」、「既然標明了54顆，本來就應該要有54顆。不想數的人是你的自由，不用去評論在意的人。支持樓主去退貨，或先打電話給客服請他們註記」。

而與原PO有不同想法的人則認為「不要數比較快樂」、「個人覺得少一顆或多一顆在可接受範圍」、「施主放下吧」、「這樣人生太辛苦了啦！」、「不會去算，除非差很多」、「少一顆是會怎樣嗎？」。

也有網友打趣表示「另外一顆在封面上」、「還有一顆在這啊（封面），只是無法使用，算算是不是54顆」、「他是用秤重的，這表示你的比較大顆，用買水果的角度講你的比較划算」、「衛生紙肯定也要數，不然少了怎麼辦！」。