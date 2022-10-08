好市多一商品特價⋯他為女兒狂搬整車 網羨慕：好爸爸

美國量販賣場好市多（Costco）時常有特價消息，有位人妻在社團分享特價商品，提到老公搬了一整車屯貨，商品曝光後也引來不少網友大讚「好爸爸！」

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼照發文，從照片可以看到原PO老公推著好市多推車，裡面放了10箱衛生棉，「優惠折60元折扣完209，一片1.7元左右，沒有限購數量，特價到10/13號或售完為止，先趕來屯貨」，她表示「家有兩個女兒，淡淡憂傷的老爸」、「國中生很遵循健康教育教的兩小時一片」。

有位人妻分享好市多特價商品，提到老公搬了一整車屯貨，商品曝光後也引來不少網友大讚「好爸爸！」圖／擷自Costco好市多 商品經驗老實說

貼文吸引6千多位網友按讚，紛紛留言「好爸爸，這是囤一年份嗎！」、「以為生了10個女兒」、「爸爸讓女兒很困擾，要用好久」、「買那麼多真嚇人，照片中的人在偷笑耶！」、「我哥不寂寞，他也是幫2個女兒囤」。

也有許多網友建議和分享「定期都會特價，台灣氣候潮濕，真的不要囤比較好」、「這位爸爸跟您說，女人的經期用量不同，衛生棉準備的尺寸也最好準備不同尺寸比較優」、「用了棉條就回不去衛生棉了」、「自從開始用月亮杯後都覺得這個發明很棒」、「可以考慮先從棉條開始慢慢練習然後用月亮杯碟杯，比較環保也比較省錢」、「比較喜歡月亮褲夜用款+衛生棉搭配著用」。