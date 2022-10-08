人妻開箱好市多「新品沙拉」嬌喊一句 網意外被閃瞎：是炫夫文

好市多（Costco）在台有大批粉絲，因商品眾多，價格實惠，賣場內總是人潮滿滿。近日有一名人妻開箱一款新商品「亞洲風味雞肉沙拉」，意外掀起討論潮，但內文卻讓網友閃瞎「根本是炫夫文」。

好市多9月底時推出了一款沙拉新品，品名為「亞洲風味雞肉沙拉」，售價339元，主打特調亞洲風味沙拉醬，多樣生菜搭配毛豆仁、橘子果肉、熟雞胸肉、點心麵及腰果，風味濃郁又開胃。

一名人妻在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文說，很想吃吃看新款沙拉，「可是我很討厭青蔥耶」， 一旁的老公馬上貼心的說「好啦，幫妳挑掉」，她也形容沙拉不加醬比較清爽好吃，毛豆雞肉量都給得很多，文末也不忘偷偷標籤「不用偷挽蔥也能嫁好尪」。

網友見文也紛紛回應，「覺得這不是好市多商品分享文，這明明是來炫夫的」、「炫耀文無誤～真羨慕啊」、「蔥是好東西……不過放在涼的食物上確實怪怪的」、「挑蔥還好吧！尋找會挑胡椒粒的腦公」、「為什麼沙拉要尬青蔥啊！崩潰」、「好閃喔」。

也有吃過的人分享，「我上次吃覺得很像在吃『生的水餃』餡料的感覺，有人也這樣子覺得嗎？」、「鄰居太太也說超級好吃」、「裡面是不是還有洋蔥呀！上次吃完，我也不知道在吃啥」、「我個人覺得醬很鹹，少少吃起來還不錯」。