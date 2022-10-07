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美式賣場販售「隔夜濃湯」？ 資深顧客曝「這時間」買的湯最新鮮
美式賣場好市多販售多樣美食、日用品，吸引許多消費者大採購，不過日前有民眾抱怨「早上10點半左右去買兩碗蛤蜊濃湯，卻發現桶子裡面的湯所剩無幾」，質疑被賣了「隔夜湯」，資深顧客則表示「中午買的湯是最新鮮的」。
一名網友在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」拋問，「早上10點半的蛤蜊濃湯已經賣到剩一點點了？」他指出，早上去好市多想買兩碗蛤蜊濃湯，結果工作人員在幫他盛湯時，他發現裝濃湯的桶子裡面已經所剩無幾。
貼文曝光後，引來網友熱議，有人好奇「是隔夜的嗎？不然怎麼可能一早就賣完？」、「應該是昨天賣剩的」、「半小時就賣完？」、「這是昨天剩的吧」、「可能濃湯特價中，賣得比較快？」、「現在濃湯優惠，我昨天就去買了3碗」、「可能是生意好而已，重點是你有買到就好」。
有資深顧客曝「好市多的湯本來就不會是滿的，有可能是隔夜，也有可能是煮的量比較少，不過中午去買的話一定是剛煮好的」，許多人建議他「當下看到可以跟主管反映」，而原PO回應「好市多人員裝忙不理會我，另一位民眾則不斷告訴我『不是隔夜的』」。
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