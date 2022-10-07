快訊

瑞士信貸驚傳財務危機 國泰人壽曝險350億元

宜蘭超大豪雨釀災！舊蘇花公路土石流 部分路段緊急封閉

台大校長遴選出爐 工學院陳文章當選新任校長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美式賣場販售「隔夜濃湯」？ 資深顧客曝「這時間」買的湯最新鮮

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友質疑好市多販售的蛤蜊濃湯是「隔夜湯」，吸引資深顧客曝「中午賣的最新鮮」。示意圖／ingimage
一名網友質疑好市多販售的蛤蜊濃湯是「隔夜湯」，吸引資深顧客曝「中午賣的最新鮮」。示意圖／ingimage

美式賣場好市多販售多樣美食、日用品，吸引許多消費者大採購，不過日前有民眾抱怨「早上10點半左右去買兩碗蛤蜊濃湯，卻發現桶子裡面的湯所剩無幾」，質疑被賣了「隔夜湯」，資深顧客則表示「中午買的湯是最新鮮的」。

一名網友在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」拋問，「早上10點半的蛤蜊濃湯已經賣到剩一點點了？」他指出，早上去好市多想買兩碗蛤蜊濃湯，結果工作人員在幫他盛湯時，他發現裝濃湯的桶子裡面已經所剩無幾。

貼文曝光後，引來網友熱議，有人好奇「是隔夜的嗎？不然怎麼可能一早就賣完？」、「應該是昨天賣剩的」、「半小時就賣完？」、「這是昨天剩的吧」、「可能濃湯特價中，賣得比較快？」、「現在濃湯優惠，我昨天就去買了3碗」、「可能是生意好而已，重點是你有買到就好」。

有資深顧客曝「好市多的湯本來就不會是滿的，有可能是隔夜，也有可能是煮的量比較少，不過中午去買的話一定是剛煮好的」，許多人建議他「當下看到可以跟主管反映」，而原PO回應「好市多人員裝忙不理會我，另一位民眾則不斷告訴我『不是隔夜的』」。

好市多 蛤蜊

延伸閱讀

新對象「離婚有子」長輩一聽狂搖頭！網認同曝殘酷現實面

客人點飲料喊「我要載配」 店員不解怒吼：不要用火星文點餐

機翼貼滿「補丁灰色膠帶」 航空專家曝安全性：為美觀而用

買新大樓「管理費貴、地段輸中古屋」很虧？網曝願砸錢原因

相關新聞

美式賣場販售「隔夜濃湯」？ 資深顧客曝「這時間」買的湯最新鮮

美式賣場好市多販售多樣美食、日用品，吸引許多消費者大採購，不過日前有民眾抱怨「早上10點半左右去買兩碗蛤蜊濃湯，卻發現桶子裡面的湯所剩無幾」，質疑被賣了「隔夜湯」，資深顧客則表示「中午買的湯是最新鮮的」。

男哀嘆離發票200萬「只差一碼」 他曝「日期地點」籲好市多卡友快對獎

今年7-8月期統一發票於9月25日開獎，不少民眾開始著手對獎，近日一位男網友就發現，自己在好市多加油時的發票只差一碼即中200萬元特獎，於是上網哭訴悲傷遭遇，並呼籲當天下午也曾到好市多加油的民眾趕緊對獎。

好市多商品「包裝破損折300多元」他讚超划算 網急勸最好別買

近日一位民眾在逛美式賣場好市多（Costco）時，發現罐裝奶粉因外觀凹陷故祭出折價優惠，一罐原價569元直接下殺為2罐450元，令他直呼好划算。不過有網友提醒，這類罐裝產品一但外觀有所破損，極有可能導致內容物變質，千萬不要為了貪小便宜而賠掉健康。

台中IKEA頂樓驚見神秘花園 網友狂怨：密室逃脫破關才找得到

廣受台灣民眾喜愛的家具家飾用品賣場IKEA，近年致力於資源再生、永續發展，積極在各分店設置節能裝置。有網友意外發現，台中IKEA頂樓別有洞天，卻也因此釣出許多人對賣場空間的不滿，抱怨逛IKEA逛到「身

男逛好市多狂暗示口袋見底 妻無視「再拿1盒」網讚：這好吃！

美式賣場好市多（Costco）是許多家庭購買生活用品的首選，近日一對夫妻到好市多消費，人夫察覺手推車裡的商品越來越多，便暗示老婆自己口袋不夠深，結果不僅遭到無視，老婆還加購了一盒「豬肉皮塔口袋餅」，令他有苦難言。網友們看了打趣說，滿足老婆最重要，還有不少人反映「這款口袋餅超好吃」。

壞了？好市多鮮乳「加熱變豆花」她嚇到不敢吃 專家給了答案

好市多的自有品牌鮮乳CP值高、保存期限長，受到不少人的喜愛，還曾一度因缺貨得限購。一位好市多鮮乳愛用者網友表示，新開封的鮮乳微波加熱後，竟變成豆花了，買了那麼多回還是第一次遇到，擔心鮮乳是不是壞了。貼文引發熱議，也有專家給了答案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。