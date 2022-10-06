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男哀嘆離發票200萬「只差一碼」 他曝「日期地點」籲好市多卡友快對獎

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾透露自己到好市多北台中店加油，發票只差一碼就中200萬元特獎。 圖擷自好市多官網
有民眾透露自己到好市多北台中店加油，發票只差一碼就中200萬元特獎。 圖擷自好市多官網

今年7-8月期統一發票於9月25日開獎，不少民眾開始著手對獎，近日一位男網友就發現，自己在好市多加油時的發票只差一碼即中200萬元特獎，於是上網哭訴悲傷遭遇，並呼籲當天下午也曾到好市多加油的民眾趕緊對獎。

一名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文哀嘆，他對了7-8月的發票後發現，自己曾在8月4日下午到位在台中市北屯區的好市多北台中店加油，當時的發票號碼為「97716570」，與200萬元特獎的「97718570」只差一碼，但特獎對中後3碼連200元都沒有，他也好奇問道，「當天傍晚或晚上有加油的卡友，請問你發票對了沒？」

該網友秀出自己只差一碼的發票，由於是倒數第四碼不同，讓他哀嘆特獎對中後三碼連200元都沒有。圖擷自Facebook
該網友秀出自己只差一碼的發票，由於是倒數第四碼不同，讓他哀嘆特獎對中後三碼連200元都沒有。圖擷自Facebook

貼文一出，網友紛紛表示同情，「世界上最遙遠的距離」、「離200萬如此近的距離啊！」、「別再說了，就是無緣」、「最捨不得丟的垃圾！」、「好心痛的感覺」、「我有遇過特獎差最後一碼，只好乖乖回去工作了」。

不過一些網友也吐槽道，「哪只一碼？差了一天了吧」、「差2000號，如果是前後差了一碼，才真嘔」、「重新定義差1碼」。還有網友擔心得主如果選擇打統編可能會更嘔，「如果打了統編不是很芭比Q嗎？」、「希望他不要打統編，除非是執行業務者才可以領」。

據本報先前報導，財政部賦稅署已於10月4日公布7-8月期統一發票的中獎清冊，總計開出16張1,000萬元特別獎，13張200萬元特獎。按照該份名冊，上頭確實有一張200萬元發票是於台中市北屯區的好市多加油站開出，交易金額為1,044元。

200萬中獎清冊。記者翁至威翻攝
200萬中獎清冊。記者翁至威翻攝

統一發票 好市多 台中市

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