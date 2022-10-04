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台中IKEA頂樓驚見神秘花園 網友狂怨：密室逃脫破關才找得到

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現台中IKEA頂樓藏了一座空中花園。 圖擷自「爆料公社」臉書粉專
有網友發現台中IKEA頂樓藏了一座空中花園。 圖擷自「爆料公社」臉書粉專

廣受台灣民眾喜愛的家具家飾用品賣場IKEA，近年致力於資源再生、永續發展，積極在各分店設置節能裝置。有網友意外發現，台中IKEA頂樓別有洞天，卻也因此釣出許多人對賣場空間的不滿，抱怨逛IKEA逛到「身心俱疲」。

「原來台中IKEA頂樓有空中花園」，一名網友在臉書社團「爆廢公社貼出照片，可看到IKEA頂樓設計得像一座綠意盎然的花園，其所鋪設的大面積草坪，搭配平滑的水泥道路，也有網友戲稱像「駕訓班」場地。

不過網友在大開眼界之餘，討論串卻充斥著對IKEA的諸多抱怨，「上個月去，在裡面逛了4圈才找到下樓的動線、累到歪腰」、「想買個一兩樣東西要走好久的迷宮，身心都很累」、「去過一次IKEA嚇到！中途不能離開，硬是要客人從頭到尾逛到完，找不到離開的出口，最後是落荒而逃」、「要找出口都很難了，最好還能找到空中花園」。

更有人把IKEA形容為「大型密室逃脫」，「認真覺得在全台各地IKEA可以辦密室逃脫比賽，玩到你不要不要的」、「走到迷路還找不到廁所在哪」、「有次後悔想脫逃，什麼快速通道的，害我迷路更久」、「IKEA的主旨是不是把大家都困在裡面？」、「破關才能到花園玩耍」。

事實上IKEA的空中花園並未開放消費者參觀，一位曾參與施工的網友透露，頂樓如此設計，據說是為了「飛機由上往下看的美感」。IKEA也曾發布新聞稿指出，為了地球的永續發展，內湖店、桃園店、台中店和高雄店皆設置太陽能板，前3家分店並獲得綠建築標章。

另有一部分網友把焦點放在拍攝者的位置，「雙橡園喔！有錢人的視角」、「這只有住在宅豪裡的人才拍的到」、「這個視角，應該有更大的花園廣場」。

IKEA高雄店頂樓設置太陽能發電系統。 圖／IKEA提供
IKEA高雄店頂樓設置太陽能發電系統。 圖／IKEA提供

IKEA 爆廢公社

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