好市多熟食區哪項商品CP值最高？老會員秒答「就是它了」

隨著物價不斷飆漲，美式賣場好市多的熟食區也明顯漲價，不少老會員都很有感。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「好市多外食區還有什麼是有CP值的？」貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上以「Costco的外食區還有什麼是有CP值的？」為題發文，原PO透露以前到好市多，都一定會去吃牛肉捲，當時只賣79元，份量還相當多，一個人差點吃不完，結果現在漲到99元，令他不滿直呼「我才不要花100元吃這種東西！」

接著，原PO表示蛤蜊濃湯以前才49或59元，結果現在也漲到一碗79元，「我花80元買一杯湯？又不是多大杯，要是一杯變一碗，那還差不多」。不僅如此，原PO提到凱撒雞肉沙拉一份要189元，「我會乾脆去吃平價牛排，人家一樣有沙拉Bar」。在貼文的最後，原PO好奇詢問大家「是不是只剩下熱狗含汽水50元可堪一戰了？還是難吃的pizza加減吃？有八卦嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛點名「熱狗」，「剩熱狗，披薩難吃死了」、「就熱狗吧」、「只剩熱狗了」、「熱狗喝飲料喝到飽」、「問Costco就是熱狗」、「只有熱狗了，其他都回不去了」、「熱狗啊，熱狗超讚的」、「熱狗啊！我都喝三杯肥宅快樂水」。

另外，也有網友提到其他有CP值的品項，「拿鐵啊！還送蛋糕欸」、「披薩不錯啊」、「烤雞呀！189的烤雞外面哪裡買」、「冰咖啡，因為還會送一塊蛋糕」、「除了湯，其他都很難吃」、「炸雞比麥當勞好吃」、「原本火雞肉三明治超好吃」、「吃烤雞配汽水超爽」、「以前CP值最高的就牛肉捲」。