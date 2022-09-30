好市多凱撒雞肉沙拉又漲 老會員哭：希望熱狗不會背叛錢包

美式賣場好市多的販售品項豐富，不僅有大量的民生用品，就連熟食區也受到不少人喜愛。不過，日前一名網友在臉書上發文，透露自己發現凱撒雞肉沙拉又漲價了，現在一份要價189元，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，從照片中可以看見，價格板上的凱撒雞肉沙拉一份要價189元，悄悄地又漲了10元。對此，原PO在貼文中寫道，「凱撒雞肉沙拉之前才漲179，今天又漲189，有圖有真相」，原PO還在文末附上一個崩潰大哭的表情符號。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「希望熱狗不會背叛我們的錢包」、「牛肉捲也漲到99，吃不下去，只有披薩目前維持60，但很難吃」、「剛剛看到189，想一想還是買烤全雞好了」、「今天我本來想買的，看到189就算了」、「好市多真是讓人又愛又恨」、「真的太扯了，天真的我以為179就是天花板」。

另外，也有不少支持者表示，「很便宜啊！比起外面來說還是很可以」、「我就是那種嘴巴會抱怨好貴好貴，然後身體還是去結帳的，真的蠻好吃的啊」、「我覺得就算賣200也便宜⋯連鎖早餐店的沙拉餐上禮拜才去點來吃，看照片感覺好多，送來的可能只有好市多一半的量⋯重點是賣169」。

最後，有網友提到所有東西都受到通膨影響了，「最近去購物，感覺所有的物品全部調漲了」、「蛤，我常做生菜沙拉，自己做絕對超過189，外面買的菜一樣受通膨影響漲價」、「現在雞肉真的很貴，看看外面雞排的價格」、「全世界可以通膨，就好市多不能通膨？」、「好市多最近到底有什麼東西是沒漲價的啊」。