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好市多新上架「超舒壓玩具」引轟動 家長一看嚇壞：要換電視了？

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多推出一款新玩具，引發網友熱烈討論。 圖擷自Facebook
好市多推出一款新玩具，引發網友熱烈討論。 圖擷自Facebook

美式賣場好市多Costco）近日推出一款新商品「擲斧遊戲組」，其遊戲方式類似射飛鏢，只是投擲物為斧頭造型，該商品一上架就引發網友熱烈討論，有人直呼這款玩具看起來超級紓壓，也有家長擔憂，若買給小孩玩可能要冒著電器、家具損壞的風險。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享一款好市多的新玩具「擲斧遊戲組」，一組售價1,829元，內容物包括穩定鋼架、24吋大標靶及8支遊戲斧頭，玩法即是瞄準標靶投擲斧頭，因為有危險性，商品也標明不適合8歲以下兒童使用。

大批網友表示好想買來玩玩看，「看起來好好玩」、「這個適合舒壓」、「這有燒到我！」、「很好玩喔，我站在前面試玩了半個小時」、「我要叫我老公站在靶前面，或是把他照片貼在上面」、「這個設計也太有趣」。

不過該設計也引起不少家長擔憂，「等等把玻璃打破」、「我怕電視被砸壞」、「用來增加電視銷售量的玩具」、「家裡想換電視的可以買喔」、「這感覺好像凶器」、「應該連家具都可以換了」。

此玩具設計讓不少網友躍躍欲試，不過也有家長擔心小孩會砸壞家電。圖擷自Facebook
此玩具設計讓不少網友躍躍欲試，不過也有家長擔心小孩會砸壞家電。圖擷自Facebook

好市多 Costco 電視

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