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超商御飯糰都沒人再吃了？眾抖出「殘酷真相」：真的太扯

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇身邊的人開始不吃飯糰的原因。 圖／unsplash
網友好奇身邊的人開始不吃飯糰的原因。 圖／unsplash

台灣超商密集度超高，食物種類也是越來越多，是不少外食族的好選擇，加上超商也推出了「即期品打折」的優惠，小資族也會因為省錢而購買。不過近日有網友發現身邊的人似乎「都不吃御飯糰了」，貼文引起網友熱議。

網友在PTT以「超商為什麼打折飯糰還是剩一堆？」為題發文，他表示每次打開app看超商還有剩什麼食品，多數都是麵包和飯糰，尤其是飯糰「有時候都晚上9點了還剩一堆」，好奇是因為賣太貴還是打折時間太晚，飯糰已經不好吃了。

此文一出也引起網友回響，「因為感覺擺很多天」、「即期飯糰真的難吃」、「即期的飯糰口感真不是很好，買過一次就不買了」、「是真的難吃呀！」、「飯糰就是碳水啊，什麼營養都沒有」、「難吃又小，打折也不買」、「還不如買握便當」、「幹嘛不多花十塊買料更多的握便當」。

但很多人反應是因為價格問題，「打折也不是真的特別便宜啊...」、「打折完還是貴又吃不飽」、「打完也只是正常價」、「飯糰料那麼少到底為什麼可以漲這麼多」、「成本不知道有沒有5元」、「貴又難吃」、「打折後還要30元，我還是買便當比較新鮮」、「打五折再考慮」、「漲幅太大」。

超商

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