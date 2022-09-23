他怨太久沒買好市多烤雞腿「漲太多」 網吐槽：你是從沒買過

美式賣場好市多食物品項眾多，通常價格也是較為便宜，然而有網友近日購買「烤雞大腿8入」，要價329元，讓他抱怨「太久沒買烤雞腿，竟漲價快一倍」。然而其他網友一看立刻說出問題關鍵，直呼「你不是太久沒買烤雞腿，是沒買過雞腿吧」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他近日購買「烤雞大腿8入」，要價329元，他表示，「記得上一次買還只是189還198元，大概是太久沒買烤雞腿了」。

然而其他網友一看紛紛吐槽「那個價錢是烤雞、而不是8支雞腿」、「你說的那價錢是烤雞、烤雞、烤雞，記住了嗎，跟我唸三遍」、「很抱歉，您不是『大概是太久沒買烤雞腿了』， 是『沒有買過雞腿』」、「吃雞腿不知雞腿價」、「第一次看到搞錯產品還可以發文靠北的」、「189是烤雞的價錢吧！烤雞腿從來沒有這價錢」。

另外也有網友透露，烤雞價格也有調漲，有人留言「沒記錯的話，原本就已經299，沒看過1開頭的，只有烤全雞才曾經有過189-199」、「你應該是5年沒買了，189是烤雞，老早就299了」。

還有網友留言「感覺很多人都沒在外面上過班或買過東西似的，原物料漲得有多兇好像都不知道呢，光是大宗原料黃豆粉好了，從去年還前年到今年漲價超過十次了吧」、「飼料漲價，肉類都漲啊，市場一支大雞腿就超過35元左右了，沒毛病啊」。