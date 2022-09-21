好市多雞肉捲原料驚見有豬肉 網一看價格更暈了：金母湯

美式賣場好市多的販售品項豐富，不僅有大量的日常生活用品，就連熟食區也受到不少人喜愛。不過，日前一名網友在臉書上發文，透露自己發現雞肉捲的原料標示寫「培根豬肉來自台灣」，因此感到相當困惑。

日前一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，從照片中可以看見，雞肉捲和牛肉捲都要價99元，再仔細一看，牛肉捲的原料寫「牛肉來自美國」，但雞肉捲的原料卻寫「培根豬肉來自台灣」。對此，原PO感到相當困惑，究竟為何雞肉捲的原料是豬肉，甚至雞肉還沒有產地標示，因此發文詢問大家。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「所以雞肉捲有豬肉，金母湯，有人就是不想吃紅肉啊」、「好市多真的什麼都在漲，CP值越來越低」、「掛雞頭賣豬肉」、「天呀！謝謝您，因為我不吃培根，這訊息相對重要，感恩您告知」、「已經賣89了，還漲價10元！好歹也附杯飲料吧」、「恭喜你發現雞肉捲裡面有培根豬的秘密」、「雞肉捲和牛肉捲，何時開始漲到99元？驚呆」。

另外，也有網友熱心解釋「為何雞肉捲要加入豬肉」，「雞肉捲不加培根怎麼提味？」、「早期的雞肉捲有夠柴，因為沒加培根，現在有加才能好好入口」、「沒毛病啊，雞肉捲裡面有培根喔」、「就是有培根當配料的意思」、「雞肉捲為了味道跟鹹味，裡面一定會放培根塊」。

最後，有內行網友解答「為何雞肉捲沒寫雞肉產地」，「法令沒有規定雞肉要標示產地」、「雞肉不用公告產地，豬肉和牛肉才要，它只是告訴你雞肉捲裡面有含豬肉」、「雞肉不用標產地」。