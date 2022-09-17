快訊

台東大地震造成高雄水管主幹線破裂 恐將大停水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷凍水餃哪牌最頂？老饕點名「林青霞愛店」：不沾醬也好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
不少老饕大推東門興記的水餃。 示意圖／ingimage
不少老饕大推東門興記的水餃。 示意圖／ingimage

水餃是不少人喜愛的食物，不僅料理方式相當方便，口味上也有很多選擇。然而，日前一名網友在網路上發文，詢問大家「有好吃的冷凍水餃品牌嗎？」貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「有好吃的冷凍水餃嗎？」為題發文，原PO透露之前去逛大賣場時，因為貪圖方便，所以買了冷凍機器水餃回家吃。不過，品嚐後覺得不太好吃，不僅外皮沒有彈性，裡面的肉也沒有汁。對此，原PO直呼「果然水餃還是要用人的手包才會好吃啊！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「及第的豬肉跟韭菜都不錯，瓜仔雞肉就不要了」、「中規中矩高CP就及第豬肉」、「標太郎真心推」、「有些店家的冷凍水餃回家煮，真的隨便都大贏賣場的」、「浪浪別哭的水餃好吃」、「以前吃過灣仔碼頭覺得不錯」、「阿玉香菜豬肉水餃一生推」、「賣場只買灣仔碼頭」、「陶爸爸香菜水餃讚」、「我覺得奇美熟水餃不錯」。

另外，也有不少老饕點名「東門興記」，「唯一推東門興記，吃過就不想換了」、「東門興記，連醬油都不用沾就很好吃，冷凍固定存3包」、「推東門興記，好吃但貴」、「東門興記真的很頂，沒吃過比他家好吃的冷凍水餃」、「唯一支持東門興記」、「買了一次東門興記，之後就沒換過了」、「東門興記，因為是林青霞的愛店，有買來吃看看，確實不錯」。

水餃 PTT 品牌 林青霞

延伸閱讀

吃到海產店白飯超驚豔「怎麼煮？」 內行人曝好吃秘訣

中秋過後柚子太多怎麼辦？ 老饕分享私房料理撇步

快打烊了才進店 客人猶豫老半天點了「它」讓服務生超崩潰

吃海底撈疑遇「新人撈麵師」被當眾甩臉！整桌全麵粉超悲劇

相關新聞

買百元商品免猶豫！IKEA大家最愛逛　最愛買生活小物是這些

台中通化、逢甲IKEA百元商店雖然已經不再營業，但門市的百元小物依舊高人氣，是消費者心目中必買必逛的好地方，這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看5大人氣百元品牌有哪些！

冷凍水餃哪牌最頂？老饕點名「林青霞愛店」：不沾醬也好吃

水餃是不少人喜愛的食物，不僅料理方式相當方便，口味上也有很多選擇。然而，日前一名網友在網路上發文，詢問大家「有好吃的冷凍水餃品牌嗎？」貼文曝光後也掀起討論。

這批比較睏？她買好市多「睡蓮」隔天醒不來 網友教開花方法

許多人喜愛購買鮮花置於家中作為裝飾，不過如果遇到沒有開花的情況該怎麼辦呢？有網友在美式買場好市多（Costco）購買睡蓮後，到隔天中午睡蓮遲遲沒有開花，令許多網友紛紛關注原PO的花到底開了沒，不過也有開花店的網友表示，花莖太長要剪短並注意瓶中水量要過半，最後PO的睡蓮在網友的幫助下終於順利開花。

功力不夠？他酸香港知名月餅「流心變空心」 內行曝嚇人真相

每到中秋節，不少人都會購買禮盒送給親朋好友，而好市多販售的香港知名月餅也掀起討論。日前一名網友在臉書上發文，抱怨該品牌的流心奶黃月餅，不僅咬開後沒有流心，甚至中間還出現空洞，因此發文質疑「這是功力不夠還是偷工減料？」

中秋後超市吐司特價堆成山 老饕曝料理秘訣秒變好吃

今年中秋節受到颱風影響，台灣各地都出現陣雨，加上新冠肺炎疫情的因素，就有縣市政府禁止民眾到河濱或公園烤肉，造成烤肉人數隨之減少。一名網友在臉書上發文，表示全聯的吐司因為供過於求，所以不斷降價出售，而貼文曝光後也掀起討論。

7-11麻婆豆腐燴飯味道變了？ 內行老饕曝「少了這配料」

超商不僅服務多元，販售品項也相當豐富，其中微波食品就受到不少人喜愛。不過，一名網友在網路上發文，表示7-11麻婆豆腐燴飯的味道變了，而貼文曝光後也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。