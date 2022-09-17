冷凍水餃哪牌最頂？老饕點名「林青霞愛店」：不沾醬也好吃

水餃是不少人喜愛的食物，不僅料理方式相當方便，口味上也有很多選擇。然而，日前一名網友在網路上發文，詢問大家「有好吃的冷凍水餃品牌嗎？」貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「有好吃的冷凍水餃嗎？」為題發文，原PO透露之前去逛大賣場時，因為貪圖方便，所以買了冷凍機器水餃回家吃。不過，品嚐後覺得不太好吃，不僅外皮沒有彈性，裡面的肉也沒有汁。對此，原PO直呼「果然水餃還是要用人的手包才會好吃啊！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「及第的豬肉跟韭菜都不錯，瓜仔雞肉就不要了」、「中規中矩高CP就及第豬肉」、「標太郎真心推」、「有些店家的冷凍水餃回家煮，真的隨便都大贏賣場的」、「浪浪別哭的水餃好吃」、「以前吃過灣仔碼頭覺得不錯」、「阿玉香菜豬肉水餃一生推」、「賣場只買灣仔碼頭」、「陶爸爸香菜水餃讚」、「我覺得奇美熟水餃不錯」。

另外，也有不少老饕點名「東門興記」，「唯一推東門興記，吃過就不想換了」、「東門興記，連醬油都不用沾就很好吃，冷凍固定存3包」、「推東門興記，好吃但貴」、「東門興記真的很頂，沒吃過比他家好吃的冷凍水餃」、「唯一支持東門興記」、「買了一次東門興記，之後就沒換過了」、「東門興記，因為是林青霞的愛店，有買來吃看看，確實不錯」。