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這批比較睏？她買好市多「睡蓮」隔天醒不來 網友教開花方法
許多人喜愛購買鮮花置於家中作為裝飾，不過如果遇到沒有開花的情況該怎麼辦呢？有網友在美式買場好市多（Costco）購買睡蓮後，到隔天中午睡蓮遲遲沒有開花，令許多網友紛紛關注原PO的花到底開了沒，不過也有開花店的網友表示，花莖太長要剪短並注意瓶中水量要過半，最後PO的睡蓮在網友的幫助下終於順利開花。
原PO在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」表示，有段時間沒在好市多買花，昨晚買回睡蓮後，晚上想說睡蓮睡覺很合理，但她抱怨都隔天中午了怎麼還整盆在「睡覺」，更直呼「白天也該睡醒了吧！」並詢問網友如何讓睡蓮開花的方法。
有開花店的熱心網友解釋，要睡蓮開花需注意以下幾點：花莖若太長會不易吸水，要剪短、注意花瓶中的水量，至少要瓶子的一半以上，也另有急救方法，先剪短花莖後整朵花泡在大水桶裡即可，他補充，睡蓮之所以稱為睡蓮，就是會「睡睡醒醒」的。
許多網友紛紛開玩笑表示，「睡美人品種」、「還想睡…就跟上班一樣」、「這個花昏迷指數3了」、「這批比較睏」、「可能買到比較賴床的」、「昨天喝太醉了吧」、「這才是真正的『睡』蓮」、「還再調時差吧」。
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