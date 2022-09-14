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功力不夠？他酸香港知名月餅「流心變空心」 內行曝嚇人真相

聯合新聞網／ 綜合報導
月餅咬開後不僅沒有流沙，中間甚至還有空洞。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
月餅咬開後不僅沒有流沙，中間甚至還有空洞。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

每到中秋節，不少人都會購買禮盒送給親朋好友，而好市多販售的香港知名月餅也掀起討論。日前一名網友在臉書上發文，抱怨該品牌的流心奶黃月餅，不僅咬開後沒有流心，甚至中間還出現空洞，因此發文質疑「這是功力不夠還是偷工減料？」

日前一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO提到八月底時在好市多購入兩盒一組的流心奶黃月餅，原本要價2249元，但折扣250元後，最後金額是1999元，並在貼文中附上消費的發票明細。然而，原PO表示其中一盒當作中秋禮盒送人，另一盒到近日才打開來吃，沒想到咬一口後卻讓他氣炸。

原PO直呼「同樣是流心奶黃月餅，一顆百來元的東西，美心中間那個洞會不會太誇張，技術不好、功力不夠，還是偷工減料？」從照片中可以看見，咬開後的月餅中間有個空洞，而且也沒有出現品名主打的流心。對此，原PO氣憤寫道「要不是我一盒已經送人，絕對拿去退貨，什麼爛東西？下次絕對不會再買！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「勇士謝謝您，幫大家解惑這東西有多爛」、「還買到原價更氣，下殺799的」、「其實這也不好吃，看到都沒有想回購的慾望」、「除非受贈者指名要這品牌，否則送了有時候反而失禮」、「流沙怎麼沒有沙⋯」、「那個不算流心，反而像偷工減料」、「所以過檔期的月餅打半價，不是沒有道理啊」、「還好貧窮限制了我的行動」。

另外，有內行網友留言透露，「其實你以為的流心，只是充滿油脂的內餡，放久了油被餅皮充分吸收，就只剩脫油的內餡跟更油的餅皮」、「比較像內餡因為放久了，被餅皮吸收了」、「這種東西就是要吃新鮮，都放那麼久了，你覺得還有品質可言？」、「其實餅最好的保存方式是冷凍，像這種常溫那麼長時間的存放，我就不會想吃」。

月餅 好市多 Costco

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