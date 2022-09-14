中秋後超市吐司特價堆成山 老饕曝料理秘訣秒變好吃

今年中秋節受到颱風影響，台灣各地都出現陣雨，加上新冠肺炎疫情的因素，就有縣市政府禁止民眾到河濱或公園烤肉，造成烤肉人數隨之減少。一名網友在臉書上發文，表示全聯的吐司因為供過於求，所以不斷降價出售，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」上發文，從照片中可以看見，袋裝吐司層層堆疊，乍看之下有到五層以上，而且包裝上還貼著黃色標籤的特價貼紙。對此，原PO在貼文中寫道「烤肉節過後，吐司特價一條29，雖然貼標價37，但是吐司上面有貼標特價29」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不敢買，吐司最容易發霉」、「今天全聯超多特價肉品，應該都是中秋留下的」、「每年中秋節後，幾乎都可以看見全聯吐司牆」、「應該是訂太多了，所以才會促銷」、「很多縣市政府禁止民眾到河濱或公園烤肉，怕疫情群聚傳染，所以烤肉的人變少，自然吐司就沒賣完」。

另外，有內行網友提出建議，「惜福愛物，可以買回去用兩層塑膠袋包好冷凍，要吃的時候噴一些水，放烤吐司機烤過就很好吃」、「做奶油酥條超好吃」、「這款吐司省錢很好用，我都用蒸的加熱，稍微熱氣蒸一下，不要太久就好了」、「用法式吐司應該很適合」。