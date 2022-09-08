好市多知名月餅打折！人妻爽買2盒才知「剩8天」 傻眼抱怨引網戰翻

中秋節即將到來，許多人會到美式賣場好市多採購生鮮食品、用品準備對月烤肉，除此之外，也有人來此採買中秋禮盒。不過有網友抱怨，買回家的打折月餅禮盒期限只有8天，現場卻未標示「即期品」，無奈問「怎麼好意思送人？」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文抱怨，她為過中秋到好市多採買應節食品，結果驚喜發現知名月餅正舉辦促銷，各口味都有折扣，便買下2盒最愛的流心奶黃口味，打算1盒送人1盒自己吃。

回家後原PO立刻拆盒開吃，一邊享用的同時一邊檢視外盒的注意事項，這才發現這兩盒月餅的保存期限有88天，但到期日是9月15日，而她是9月7日購入，換句話說，食用期限僅餘8天，根本是超級即期的即期品！更糟糕的是，其中1盒是她準備送禮用的，讓她氣怒表示「這種禮盒我怎麼好意思送的出去」。

原PO本是想提醒眾人購買該款月餅禮盒時注意時效，沒想到PO文反招來罵聲，不少人認為原PO購買前應先確認保存期限才對，「買的時候為什麼不看有效日期呢」、「傻眼，不然你以為，為什麼有折扣」、「買的時候要看一下日期啦」、「您知道今年中秋節是幾月幾號嗎？這個保存期限很合理啊，何況還有折扣」、「買東西之前看保存期限不是最最最基本的步驟嗎」。

原PO無奈表示，2盒1組的月餅售價1999元，並不便宜，賣場應該要強調是否為即期品，有網友也看不下去開腔反擊，「總共可以88天不算短，覺得應該要標一下即期品」、「是即期品就該標示，管他是不是中秋節，這是責任問題」、「連家樂福不用收年費的，即期品都標示的清清楚楚，這個收我幾千塊年費的，要消費者自行計算商品日期，說得過去嗎」、「好多護衛隊！不去檢討收了幾千塊年費的好市多，在檢討消費者自己不看清楚」、「好市多的任何食物，都是很即期才會折扣，而且不會有任何告知」。

也有人認為一般月餅保存期限僅1至2周，這款期限長到讓人傻眼，「有效期限88天比較可怕」、「期限可以放到88天這才是要令人擔心的一點，到底是加了什麼可以放這麼久」，不過有內行人表示「高油高糖高鹽的東西都能放很久的」、「其實也沒放什麼，只是表示它的油和糖的含量很高，加上密封的包裝內有放脫氧劑，所以增加了保存期限」、「只要產品水分夠少、製程夠乾淨、包裝夠好、法規允許的保存期限夠長⋯⋯88天其實也沒有什麼大不了的。食品科學一直在進步，不需要用舊時代的思維來侷限自己」