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6便當裝進購物籃再逼店員貼折扣！全聯「6折無賴」下場芭比Q了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為全聯折扣商品。圖擷自全聯消費經驗老實說
圖為全聯折扣商品。圖擷自全聯消費經驗老實說

為了減少食物浪費，超商賣場會針對快到期商品祭出折扣價，鼓勵購買。有網友在臉書社團全聯消費經驗老實說發文，分享天母某間全聯客人為了買六個便當，當起「6折無賴」大鬧賣場，最後店長報警處理，大快人心。

原po表示，全聯在特定時間會替即期品貼上8折或6折標價，一般客人都乖乖選購，但有些客人會耍小手段，提早把食物放進自己的購物籃，然後守在一旁，等店員開始貼標價時，再開口強迫店員幫他貼上折扣價，拿去結帳。

天母某間全聯店員直接拒絕客人這種行為，並告訴客人若是把商品放進購物籃，就必須按原價結帳。一位中年男客拿了6個便當要求貼折扣遭拒，對店員咆哮爆粗口，「你們不貼沒關係！我就賴到你們關門時間，也不付錢。我就時間多，看誰厲害！XXXXX」。在其他客人建議下，店員報警處理，一見警察，奧客就跑了。

原po大讚，「士林德行東路店終於硬起來了」，他說很想稱讚這間全聯的店長和店員，終於硬起來報警對抗「6折無賴」，也希望「全聯有guts，應該褒獎這些店員，顧客才會挺！」

圖為全聯示意圖，非新聞當事店家。記者曾吉松攝影／報系資料照
圖為全聯示意圖，非新聞當事店家。記者曾吉松攝影／報系資料照

po文一出，網友傻眼，「天母不是都有錢人嗎？」、「幾個便當而已，心智窮成這樣」、「可能真的很窮吧？一次拿了六個便當，不過被抓包還理直氣壯，就是很差勁」、「還有這種操作？完全沒有想過，太誇張了」、「貪小便宜變成流氓了」、「難怪我買不到折價品」。

不少員大吐苦水，「不幫忙貼他們就拿著商品直到打烊，然後隨便丟在某個角落，結果就是每天晚上店員還要玩尋寶遊戲，去找不知道被丟在哪個角落的生鮮食品」、「不只天母，台北市多的呢！不貼還翻臉要客訴你」、「還有那種前一天或一大早把東西藏在其他冰箱，最上層或下層後面，折扣時間到再挖出來找店員貼折扣，這些人真的有病。」

也有人建議店家，「建議收進去裡面貼，貼完再拿出來，在籃子裡原價的就不貼」、「像全家超商一樣17:00一到系統自動變友善時光，有沒有貼七折貼紙不重要，以時間區分最公平」、「我們家這邊的很早以前就規定，放在籃子裡的要付原價」。

也有人舉日本為例，「之前在日本遇到的都很乖守規矩，都會等店員貼上新標籤放進去檯子上，才會伸手過去拿」、「應該學學日本超市，把要貼標的東西用推車推走，貼完再送回來上架」。

全聯 便當 天母 警察

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