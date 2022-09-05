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好市多見「圓形健身車」 價格曝光網嚇傻：買下去就瘦了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在逛好市多時，發現一台健身車，外觀相當有特色，不過他看到價格後相當震驚。圖/Costco好市多 商品經驗老實說
有網友在逛好市多時，發現一台健身車，外觀相當有特色，不過他看到價格後相當震驚。圖/Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多有許多各式各樣的產品，偶爾會有優惠活動吸引不少消費者購買。一名網友在逛好市多時，發現一台健身車，圓形的外觀相當有特色，不過他看到價格後相當震驚，不禁直呼，「不用運動就會瘦的概念嗎？」

一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他在好市多賣場看到一台圓形車身的「碳鋼纖維健身車」，由義大利製造及設計，是結合美感實用一體的健身車，且是米蘭設計博物館的永久展品，有速度倍增器及電磁電阻系統，還有藍芽遙控調整傳動電阻級別，不過價格卻相當驚人，竟要價36萬8999元，不禁讓原po直呼，「這價格是不用運動就會瘦的概念嗎？」，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「買下去就瘦了，沒錢吃飯」、「一般人買下去，應該馬上吃土配西北風，一整年下來應該就很瘦了」、「還沒開始運動，荷包就先瘦了」、「這是買了就強迫自己好好用的概念」、「我買不起，完全沒有其他問題」、「信用卡可以無息分六期！好像沒有比較安慰」、「在韓劇裡面看過這台，本來覺得很不錯，不佔空間，沒想到這麼貴呀」、「夠買30年健身房的會費了」。

不過，有網友則表示，「這是藝術品」、「很多我們覺得很廢的東西，不用懷疑，真的有人會買，市場不同而已」、「能買得起這台的，不可能沒錢吃飯好嗎！？如果買了就會瘦，我買」。

好市多 健身

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