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中秋烤肉開始備貨 好市多上架「這品項」引網友激推

聯合新聞網／ 綜合報導
中秋烤肉示意圖。圖／ingimage
中秋烤肉示意圖。圖／ingimage

今年9月10日是農曆8月15的中秋節，對於即將迎來一年一度的傳統大節日，不少民眾也已經安排好3天連假的行程，也有許多人會藉由「烤肉」來慶祝，並與親朋好友連繫，增進彼此的感情。至於烤肉時，民眾都會烤哪些食材呢？有網友推薦知名美式賣場好市多Costco）的「阿根廷野生魷魚串」，更直呼「中秋烤肉不能少！」

美式賣場好市多販賣的「魷魚串」。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說臉書
美式賣場好市多販賣的「魷魚串」。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說臉書

有網友在「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，每年在等的魷魚串終於到貨，更直呼「中秋烤肉不能少，魷魚串終於來了！」

有關烹調方式，他分享，魷魚串無須醃漬，炭烤的話刷醬即可，若要清炒，炒之前先川燙一下就可以了。另有網友回覆表示，「去年也有買，昨天又去買2包，去年有6隻今年變5隻，烤完刷烤肉醬就很好吃了！」

不過也有網友認為價格太貴，「我去外面買烤好的一隻才90」、「太貴、FB的一些海鮮賣場都比這便宜、自己去比較就知道了」、「好貴，但不錯吃，烤半熟刷一層烤肉醬就可以」、「超貴的，我進貨一隻才50」、「不如去港口買人家現烤好的，還會問你要不要辣、要不要切」、「覺得太貴，而且也沒有特別大隻」。

原PO直呼好吃又期待很久的「魷魚串」。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說臉書
原PO直呼好吃又期待很久的「魷魚串」。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說臉書

Costco 烤肉 好市多

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