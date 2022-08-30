快訊

完結的經營之聖：日本企業家稻盛和夫的「良心動機」

「軒蘭諾」轉強颱南方又有熱帶低壓形成 恐出現藤原效應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外食族菜單上吊車尾？深夜超商飯糰剩一堆 網曝「不吃」主因

聯合新聞網／ 綜合報導
超商飯糰曾是外食族的好朋友。 圖／pakutaso
超商飯糰曾是外食族的好朋友。 圖／pakutaso

台灣便宜超商林立，售有各式飲食用品，非常方便，更是外食族的好朋友，然而有網友發現，超商的即期食品多數都是麵包和飯糰，甚至到了晚上9點還有一堆飯糰在架上，不受歡迎的情況令人不解。

現代人重視環保、節約，便利超商紛紛針對即期食品推出優惠活動，在各超商專屬APP也能查詢分店剩食種類與數量，但有網友表示，連日觀察下來，最常看到麵包與飯糰被剩下，尤其是飯糰，有時過了9點還能在APP上看到一堆，好奇飯糰賣不出去的原因到底是貴、還是打折時間太晚不好吃呢？

不少網友立刻表示「即期飯糰真的難吃」、「很乾很難吃」、「冷飯久放會太乾」、「即期的飯糰口感真不是很好，買過一次就不買了」、「打折飯糰口感很差」、「即期的飯會變硬、乾乾的，口感不好吃」。

不過多數人認為不買飯糰主因是「太貴了」，紛紛留言「10年前飯糰多少錢現在多少錢」、「漲幅太大」、「打折也不是真的特別便宜啊」、「打折完還是貴又吃不飽」、「打折後才是正確價格」、「打折只是從盤子價 變成普通價」、「打折後還要30元，我還是買便當比較新鮮」、「幹嘛不多花十塊買料更多的握便當」、「肉鬆飯糰一顆30誰要買？」。

綜合網友意見可知，以超商飯糰一個30元至45元不等的價格來說，即期飯糰折扣後也需20元至32元，若是食量較大者可能要2、3個才會飽，價格疊加下不如選擇份量較大的握飯糰、大口飯糰，或是加價買便當來得實惠，加上飯粒冷藏過久口感不佳，導致超商飯糰在外食族菜單上敬陪末座。

超商 外食

延伸閱讀

沒綁定帳號連「忘記密碼」也救不回 網曝殺手鐧：只剩1招可解

低樓層蚊蟲蟑螂一堆...他問「高樓層較舒適？」 網曝1缺點：懷疑人生

麵店廁所「奇葩設計」2馬桶塞同一間 網曝解答：衛生

買早餐遇這狀況！他秒翻臉「不要了」 網同感：再也不去消費

相關新聞

外食族菜單上吊車尾？深夜超商飯糰剩一堆 網曝「不吃」主因

台灣便宜超商林立，售有各式飲食用品，非常方便，更是外食族的好朋友，然而有網友發現，超商的即期食品多數都是麵包和飯糰，甚至到了晚上9點還有一堆飯糰在架上，不受歡迎的情況令人不解。

好市多購物袋隱藏功能曝光 眾人推爆：總是填不滿又掏不空

美式賣場好市多（Costco）經常會推出一些物美價廉的商品吸引消費者，商品品質也受到一定程度的把關，CP值極高。日前有一名網友意外發現，好市多自家販售的購物袋，內部兩側都設有內袋，竟是拿來放瓶瓶罐罐的飲料，忍不住驚呼：「瞬間明白了」。

「隱藏版人氣飲品」凍漲5年一瓶只要45 網急勸大家低調

近期通貨膨脹致使物價飆漲，一位民眾在逛美式賣場好市多（Costco）時卻發現一款商品自5年前推出以來從未漲價，且3瓶售價只要135元，讓該民眾大感意外，網友們見其分享則紛紛勸他低調，否則很快就要漲價了。

超商麵包「長青霸主」曝光 網直呼童年靠它拯救：滿滿飽足感

台灣超商林立，不僅提供的服務多元，販售品項也應有盡有，其中「麵包」就受到不少人喜愛。日前一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「長青的超商麵包霸主？」而貼文曝光後也掀起討論。

超商關東煮最好吃品項？PTT狂推這2種：吸滿湯最讚

超商關東煮相當方便，不只能當正餐，也適合解決嘴饞的時刻，PTT網友討論「超商關東煮最頂品項」，不少人都喜歡高麗菜捲與豬血糕，且許多網友直言，這兩個品項都要吸滿湯汁才好吃，如「泡爛的米血」、「吸滿湯汁的菜捲」。

最受網友喜愛的超商／賣場APP功能TOP10　一機在手，什麼都有！集點、記帳、行動支付一次搞定

今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看看最受網友歡迎的10大APP功能，究竟是哪些方便好用的設計成功擄獲顧客們的心呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。