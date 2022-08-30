外食族菜單上吊車尾？深夜超商飯糰剩一堆 網曝「不吃」主因

台灣便宜超商林立，售有各式飲食用品，非常方便，更是外食族的好朋友，然而有網友發現，超商的即期食品多數都是麵包和飯糰，甚至到了晚上9點還有一堆飯糰在架上，不受歡迎的情況令人不解。

現代人重視環保、節約，便利超商紛紛針對即期食品推出優惠活動，在各超商專屬APP也能查詢分店剩食種類與數量，但有網友表示，連日觀察下來，最常看到麵包與飯糰被剩下，尤其是飯糰，有時過了9點還能在APP上看到一堆，好奇飯糰賣不出去的原因到底是貴、還是打折時間太晚不好吃呢？

不少網友立刻表示「即期飯糰真的難吃」、「很乾很難吃」、「冷飯久放會太乾」、「即期的飯糰口感真不是很好，買過一次就不買了」、「打折飯糰口感很差」、「即期的飯會變硬、乾乾的，口感不好吃」。

不過多數人認為不買飯糰主因是「太貴了」，紛紛留言「10年前飯糰多少錢現在多少錢」、「漲幅太大」、「打折也不是真的特別便宜啊」、「打折完還是貴又吃不飽」、「打折後才是正確價格」、「打折只是從盤子價 變成普通價」、「打折後還要30元，我還是買便當比較新鮮」、「幹嘛不多花十塊買料更多的握便當」、「肉鬆飯糰一顆30誰要買？」。

綜合網友意見可知，以超商飯糰一個30元至45元不等的價格來說，即期飯糰折扣後也需20元至32元，若是食量較大者可能要2、3個才會飽，價格疊加下不如選擇份量較大的握飯糰、大口飯糰，或是加價買便當來得實惠，加上飯粒冷藏過久口感不佳，導致超商飯糰在外食族菜單上敬陪末座。