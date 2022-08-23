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好市多購物袋隱藏功能曝光 眾人推爆：總是填不滿又掏不空

聯合新聞網／ 綜合報導
日前有一名網友意外發現好市多自家販售的購物袋，內部兩側都設有內袋，竟是拿來放瓶瓶罐罐的飲料。 圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
日前有一名網友意外發現好市多自家販售的購物袋，內部兩側都設有內袋，竟是拿來放瓶瓶罐罐的飲料。 圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

美式賣場好市多（Costco）經常會推出一些物美價廉的商品吸引消費者，商品品質也受到一定程度的把關，CP值極高。日前有一名網友意外發現，好市多自家販售的購物袋，內部兩側都設有內袋，竟是拿來放瓶瓶罐罐的飲料，忍不住驚呼：「瞬間明白了」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張3D動態照片，只見一個白色的大型好市多購物袋，裡面塞滿了物品，兩側沒底的口袋各放了一杯飲料。原PO興奮表示「瞬間明白好市多購物袋兩邊的沒底的袋子做什麼用了」。

照片曝光後，不少網友討論說「感謝分享，長知識囉」、「我沒發現有袋子耶」、「主要是罐裝物品都用得到」、「還可以放酒瓶」。有人發現原PO的飲料沒封口，認為「這蓋子很NG，外帶回家飲料還是很容易灑出來啊」、「我也是這樣裝，但還是要小心翻倒」，並開玩笑說購物袋的設計是出於「因為Costco是一個無底洞的地方」，改編歌手蔡健雅《無底洞》歌詞笑虧「穿梭一間又一間的好市多，購物袋為何總填不滿又掏不空」。

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