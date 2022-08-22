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「隱藏版人氣飲品」凍漲5年一瓶只要45 網急勸大家低調

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾到好市多消費時發現一款飲品推出後從未漲價。好市多示意圖。報系資料照／記者黃筱晴攝影
一位民眾到好市多消費時發現一款飲品推出後從未漲價。好市多示意圖。報系資料照／記者黃筱晴攝影

近期通貨膨脹致使物價飆漲，一位民眾在逛美式賣場好市多（Costco）時卻發現一款商品自5年前推出以來從未漲價，且3瓶售價只要135元，讓該民眾大感意外，網友們見其分享則紛紛勸他低調，否則很快就要漲價了。

一名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文點名「義美奶茶」這款商品「紅得快，退燒也很快」，他回憶2017年剛上市時，此商品每天一早就被搶購一空，然而現在已經不受注目。近日他心血來潮買來回味，不僅覺得味道不錯，更驚覺這商品已經凍漲5年，售價始終是3瓶135元，「天氣熱時來一杯還挺不錯的，重點是在今年萬物齊漲的時候，它的價錢可是從來沒漲過」。

義美厚奶茶3瓶135元，且凍漲5年，不過網友對其味道評價兩極。圖擷自Facebook
義美厚奶茶3瓶135元，且凍漲5年，不過網友對其味道評價兩極。圖擷自Facebook

該則貼文釣出不少網友也是這款商品的忠實客戶，「很累的時候加很多冰塊再喝，超爽」、「螞蟻人的最愛」、「很好喝，每次去必拿的飲料」、「加咖啡煮成鴛鴦奶茶很好喝」、「改成一次兩瓶銷量會更好，即期的壓力小很多」、「低調，不然改天就漲價了」、「噓，不要說出來才沒事」、「就怕講了就漲了（低調）」。

不過也有許多網友表示味道偏甜，不合胃口，「超級甜，完全無法接受！」、「我總覺得他有一個香精味」、「這甜到我起雞皮疙瘩」、「喝久了將成糖尿病高危險群」、「一瓶可以兌水變成兩瓶喝都覺得還很濃」、「太甜，再便宜也不考慮」、「喝過一次就.....沒下次了」。

好市多 義美 奶茶 物價

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