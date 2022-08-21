超商麵包「長青霸主」曝光 網直呼童年靠它拯救：滿滿飽足感

台灣超商林立，不僅提供的服務多元，販售品項也應有盡有，其中「麵包」就受到不少人喜愛。日前一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「長青的超商麵包霸主？」而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上以「長青的超商麵包霸主」為題發文，原PO透露自己月底時都靠超商麵包拯救，而日前在架上看到「金立方」，坦言這是一款從小看到大的麵包，「想到小時候零用錢還是每天跟媽媽拿10塊時，都會為了存零用錢吃它，一個可以下課慢慢啃，撐好幾節課」。

對此，原PO也分享幾款從小就有的常見麵包品項，包含巧克力捲、愛心牛奶球、蘋果麵包。在貼文的最後，原PO好奇詢問「大家還有想到哪些超商麵包是從小就在的嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「小時候最常買的就是金立方，超有飽足感」、「金立方配纖維+汽水/每朝健康，飽足感upup」、「金立方吧！從小到大都有看到它」、「我小時候很愛金立方，然後都被朋友嗆說吃這什麼」、「金立方粉絲+1」、「月底前就是靠金立方撐下去」。

另外，也有網友推薦其他品項，「小時候很喜歡吃巧克力捲」、「竟然沒有台式美乃滋肉鬆」、「蘋果麵包超讚」、「奶油乳酪貝果」、「巧克力派司！沒有任何對手」、「蜜雪蛋糕」、「哆啦A夢雞蛋糕才是經典」、「菠蘿麵包怎樣都吃不膩」。