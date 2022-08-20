最受網友喜愛的超商／賣場APP功能TOP10　一機在手，什麼都有！集點、記帳、行動支付一次搞定

用手機搞定食衣住行！

「一機在手，什麼都有」現代人生活越來越便利，食衣住行都漸漸數位化，只要動動手指就能輕鬆搞定日常所需，各個超商、超市、賣場除了線下銷售，也積極開拓線上服務、推出自家專屬的APP，打造一條龍、一站式的全方位消費體驗。

今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看看最受網友歡迎的10大APP功能，究竟是哪些方便好用的設計成功擄獲顧客們的心呢？

image source：網路溫度計

No.1集點優惠

說到超商、超市及賣場消費的超有感回饋之一，絕對少不了「集點優惠」吧！各個品牌都有獨家集點回饋，而且兌換方式多元又實用，相當受到網友歡迎。



除了常見的兌換商品、點數加價購以及折抵現金功能外，APP還能將點數轉換成其他平台的優惠券使用；亦或是利用點數捐贈，幫助弱勢家庭或小動物，讓許多網友都稱讚「一點也能做愛心，真的超方便耶」、「我都把快過期但又用不完的點數捐出去，這樣不浪費又能貢獻愛心」。

image source: Pexels

No.2寄貨服務

想要寄送文件或物品給親友，但是跑郵局好麻煩、宅急便配送又好貴怎麼辦？這時候你就需要超商的店到店寄貨服務，但萬一準備寄件時正在趕時間，又不巧遇上門市機台大排長龍，那又是一大苦惱了！

遇到這種狀況先別急，只要拿出手機，利用APP中的寄件服務就能提前完成寄件資料，節省後續輸入收件人資訊的時間，讓寄貨流程更有效率。常使用超商寄貨服務的你，一定要學起來啊！

image source: Pexels

No.3買賣平台

隨著時代推進，科技日新月異，超商與賣場不再僅僅是購物場所，同時也打造數位買賣平台，讓你我都能化身網路賣家，只要簡單幾個步驟就能輕鬆踏出成功創業路。

像是7-11就推出「賣貨便」、全家的「好賣＋」，和萊爾富「萊賣貨」，服務主打賣家建立賣場快又便利；整合金流、物流、資訊流；出貨串聯效率高等特色，只要加入APP會員就可以即刻建立賣場，不管是用手機或電腦都很方便。實際使用過的網友也多給予正面評價「上架商品比蝦皮還簡單」、「訂單直接連結店到店功能，出貨變更方便」。

image source: Pexels

No.4行動支付

「一機在手，什麼都有」以前出門怕忘了帶錢包，現在出門則是根本不需要帶錢包！手機行動支付功能越來越便利，各大超商、賣場或是餐廳、百貨等場域接受行動支付的服務也越發普及。既然消費模式在改變，各品牌當然也要跟上這波趨勢，譬如7-11的icash pay和全聯的PXPay都是你我很熟悉的APP功能，透過儲值、綁定帳戶或信用卡就能進行消費。

除此之外，全家便利商店也在今年推出「全盈+PAY」，將原有的My FamiPay 全新升級，不只消費通路多更多，在鼎王集團、PChome、屈臣氏、大都會計程車......都能用，而且無需下載新的APP重新適應介面，每筆消費都也能累積與兌換全家點數，讓大批註冊會員紛紛讚賞「使用體驗大大升級」、「註冊還送免費咖啡很划算」、「以後可以集點的地方又更多了」。

image source：FB／全家FamilyMart





No.5線上買店面取

以前線上、線下消費就像兩條平行線沒有交集，但現在各零售通路紛紛開始整合兩種購物模式，其中大家最熟悉的就是全家便利商店的「隨買跨店取」，和7-11的「行動隨時取」了。

以前上班族們想撿優惠、趁活動期間多買一些咖啡，但寄杯後又經常弄丟紙本憑證，且只能在單一門市領取，相對不便。

不過自從各家推出線上買店面取的APP功能後，不但解決這些問題，更讓消費者們大讚實用方便「再也不怕弄丟咖啡寄杯卡超讚」、「以前只能單店領，根本不敢多買，現在完全沒這個問題」、「其他飲料零食也可以買，對不喝咖啡的人也好用」。

No.6電商購物

現在人生活繁忙步調快速，又以小家庭型態居多，平常想採買民生用品或生鮮蔬果，都只能在下班後匆匆趕往黃昏市場或超級市場，就怕稍晚一步什麼都搶不到、買了個寂寞。



看準職業主婦、主夫們的困擾有成為新商機的潛在實力，超商、超市品牌先後加入電商購物市場，例如菜籃族最愛的PXGo!全聯線上購、小資女一逛就停不下來的寶雅線上買，以及全家APP的全+1商城，一次就能購足一家大小需求。吃的、喝的、用的，甚至是衣著服飾與毛小孩用品，都能透過APP即時下單再到離家最近的門市取貨，上班族們再也不用為了買菜拔腿狂奔啦！

image source: 網路溫度計

No.7主題地圖

還記得先前新冠疫情爆發到處都搶不到防疫用品的景況嗎？當時兩大超商龍頭全家及7-11分別利用APP中的主題地圖功能，讓大家可以快速查看鄰近門市的庫存狀況，獲得一片好評。



而說到主題地圖裡最受歡迎的，肯定就是查詢打折商品庫存的功能了！像是全家的「友善時光」和7-11「i地圖」裡的i珍食，都堪稱小資族最愛，輕鬆一點就能看到正在打折的微波鮮食，實用程度讓網友們稱讚「月底都靠這些打折品過活，超級方便」、「完全是吃土救星！」

No.8記帳、儲存發票

每到月底總是吃土、不知道錢花到哪去的人請舉手！雖然大家都知道記帳是最基礎的記帳方法之一，但實行起來卻沒那麼容易，經常執行2、3天就放棄，但要是APP可以自動幫你記帳，是不是就讓這個理財小步驟方便簡單了許多呢！

全家APP推出「記帳本」功能，只要在App裡綁定在財政部電子發票整合服務平台申請的發票載具條碼，就可以將消費紀錄自動匯入，就算不是在全家消費也還是能自動帶入；一般記帳所需的帳目分類、支出趨勢報表也一應俱全，使用過的會員都說「這設計超聰明」、「紙本發票也可以掃描進去，忘記刷載具也沒關係」、「刷載具做環保還可以自動記帳，一舉兩得耶」。

image source：Pexels

No.9貨態查詢

網購族在哪裡！線上購物當道，食衣住行通通都可以用手機、電腦搞定，所以確切掌握包裹行蹤是每個買家、賣家最想知道的事。

網路購物的物流運送方式中，以超商店到店蔚為大宗，所以各家超商的APP中都設計了「貨態查詢」的功能，不管是買家或賣家都可以對包裹物流狀態一目瞭然，使用過的網購族都豎起大拇指稱讚「超喜歡看包裹移動，有種莫名的療癒感」、「這功能完全滿足控制狂的掌控欲」。

image source: Pexels

No.10線上繳費

水、電、瓦斯、電信費......，你還在為五花八門的帳單感到眼花撩亂，常常過了繳費期限還忘記繳嗎？雖然超商的代收服務已經很方便，街頭巷尾的便利商店都可以繳納，但能坐在家簡單用手機完成，就更讚了對吧！

你的心聲，他們都聽到了！四大超商在專屬APP中陸續設置「線上繳費」的功能，像是OK超商的「代收繳費」與萊爾富的「萊繳費」，各家合作的銀行都不同，大家也可以依照自己的使用習慣做選擇。

image source: Pexels

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年7月26日至2022年7月25日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『最受網友喜愛的超商／賣場APP功能』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？ 小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】 一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8 有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧 提供題目►https://pse.is/JW2G2 加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！



