好市多「燒肉片」底下滿滿青椒 網一看驚了：還是秤重的！

許多民眾喜歡到美式賣場好市多（Costco）消費，是因其大份量且較划算的特點，然而近日有民眾買了一盒燒肉片回家後卻發現，翻開上層的肉片後，下層盡是蔬菜，讓他直呼「好市多也用這招？」不少網友見狀後更表示，「不用看標示，光看價格就買不下去」。

昨（16）日一名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文抱怨，他貼出照片表示自己買了一盒「胡椒豬里肌肉燒肉片」，該品項是秤重計價，一斤342元，總價446元。他回家一打開卻發現，翻開上層肉片後底下全是青椒、洋蔥等蔬菜，讓他苦笑說，「是我太單純了嗎？沒想到好市多也用這招」。

貼文一出，一些網友批評是原po自己沒看清楚包裝上的標示，「內容物不是有寫出來了？」、「可是內容物寫的清清楚楚……」、「沒放內容物上面寫的洋蔥青椒應該又被投訴了」、「好歹中文標示有註明內含物，這個就是讓你整份下鍋加熱食用」、「所以樓主買的雞腿便當整盒都是雞腿，日式豬排都是豬排沒有高麗菜絲？」

但不少網友認為光看品項價格的確會讓人對內容物期待更高，「現在買東西要看的地方太多了，但看太久又有人問到底挑什麼？太難了」、「光看這些內容物再配上這個價格，我自己是買不下去的」、「不管是以肉來算還是以全部重量來算都超不划算…而且還是豬里肌這便宜的肉品配上不到10元的青椒」、「只算肉重計價，我覺得還可以，但是青椒一公斤342元？也太可怕了吧⋯」。