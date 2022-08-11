她買好市多壽司咬一口後超驚訝「不是白飯」 網讚爆：超滿足

好市多賣場有多樣化的產品，時不時還會有優惠活動，是不少家庭每個月必採購的賣場之一。一名網友在好市多發現新產品「鮭魚鮮蝦壽司」，吃了一口後，意外發現生魚片底下竟然不是白飯，令她不禁直呼，「一口塞整個超滿足」。

一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，她在逛好市多時發現新產品「鮭魚鮮蝦壽司」，在賣場拿的時候沒注意太多，以為生魚片底下是普通的白飯，沒想到吃了之後發現裡面有包餡料，令她相當驚喜，「一口塞整個超滿足的」，食材很鮮甜，她非常推薦大家去嚐鮮，「這麼好吃不能只有我吃到」。

網友紛紛表示，「這款非常好吃又新鮮！但是材料跟飯中間沒有芥末，所以我要吃的時候還要自己加工，把芥末放進去，有點麻煩勒～～」、「而且鮮蝦真的很鮮脆甜，下次會回購的品項」、「這盒CP值真的很高」、「謝謝分享！原來有餡喔~~~那下次也列入名單...」、「我們上次有買，真的超大顆，不建議一次吃整顆，然後比起很多日料店口味不會差，整個滿足，會回購」。

有網友分享感想，「前幾天也掙扎很久拿了一盒開吃，還在想說為什麼比較貴，結果原來是花壽司，還不錯吃，份量也很足」、「這個很超過，上次吃十個，整個飽到炸，鮭魚飯捲裡有蝦，生蝦飯捲裡有鮭魚，怪不得要549（元）」、「我也很喜歡這個，這次的蝦好好吃，買二次了，而且花壽司會各翻倒一顆讓顧客看內餡噢！但鮭魚卵醃的挺鹹的，要吃的人要小心不要佔太多醬」。

有網友則認為酪梨鮭魚壽司更好吃，「之前的酪梨鮭魚比較好吃，可惜現在都沒看到了…」、「以前買過裡面包酪梨的，真的很好吃」、「好市多壽司真的好好吃，上次吃到鮭魚的裡面包料有酪梨，可惜芥末都不多」。