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超商熱狗「最佳購買時間點」曝光 店員點頭認了：品質都超好

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇超商早上6點的熱狗有沒有比較好吃。 示意圖／ingimage
原PO好奇超商早上6點的熱狗有沒有比較好吃。 示意圖／ingimage

台灣的超商密度非常高，而且販售的品項很豐富，其中「熱狗」也受到不少人喜愛。日前一名男網友在網路上發文，表示曾經聽聞超商店員說一大早的熱狗最好吃，因此好奇發文詢問大家意見，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard上以「超商早上6點鐘的熱狗真的比較好吃嗎？」為題發文，原PO表示「看到有超商店員說，超商通常大夜班凌晨4到5點去烤熱狗，所以早上6點鐘的第一批熱狗會最好吃、最新鮮」。對此，原PO好奇究竟一大早的熱狗有沒有特別好吃，因此發文詢問大家，在貼文中也不忘自嘲「我是晚起的鳥兒，沒吃過極品熱狗」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「有一次大概晚上8點多買，熱狗皮超硬超老⋯好難吃，看來下次真的不能太晚買」、「可是以前早上6點多去很多都還在烤，前面都被拿光」、「我只知道半夜的熱狗超乾超難吃」、「超愛吃起司熱狗大亨堡，但是跟以前比真的變好貴」、「那種表面皺皺的就不好吃了，表面光滑油亮的會很多汁」。

最後，留言處有店員幫忙解惑，「越早的熱狗越好吃啊，越晚代表滾越久，皮會變乾變硬，但不是一天只補一次熱狗，白天賣完了也會補」、「對，因為夜班都大概早上5點多才烤熱狗」、「我們店都5點多快6點才烤，不過知道熱狗機怎麼洗後，我已經很久沒有想要吃熱狗的慾望了」、「大夜準備好可以當早餐賣的品質都超好，從早班賣到晚班，晚班品質真的差」、「身為店員，去別的門市夾熱狗前，都會先看外皮呈現的樣子決定要不要買」。

超商 Dcard

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