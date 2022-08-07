好市多烤雞內驚見「1條褐色橡皮筋」 內行人解惑：美味的關鍵

美式賣場好市多不僅販售的商品豐富，連熟食區也受到不少人喜愛，其中烤雞就是很多饕客的必買品項。不過，一名女網友在網路上發文，表示自己吃完烤雞後發現一條橡皮筋，因此發文詢問大家，而貼文曝光後也掀起討論，有內行網友幫忙解惑。

一名女網友在臉書「COSTCO好市多 商品消費心得分享區」上發文，從照片裡可以看見，烤雞已經被啃到剩下骨頭，看起來所剩無幾，而原PO手上則拿著淺褐色類似橡皮筋的線圈。對此，原PO在貼文中提出困惑，「為何烤雞裡面會有橡皮筋？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「好像正常耶，烤雞一直都有橡皮筋綁住雙腳，以前吃就有」、「烤之前要綁起來，太熱雞會亂跑」、「怕雞烤到一半又飛走了」、「正常的，別吃進去」、「從一開始賣烤雞以來都有，因為要綁雞腳跟腿的關節處」、「就綁住雞的啊！不然雞會自己縮起來讓妳烤嗎？」、「我在美國時，烤雞都有用這個固定形狀」、「綁腳的，不然妳以為雞練過瑜伽能雙腿交叉嗎？」、「天啊！我都沒發現！是不是我都吞了！每次都吃很快」、「本來就有，烤雞要吃之前要拿掉」。

最後，也有內行網友幫忙解惑，「那個是固定塑型用的，常用在外國燒烤料理」、「第一，繩子是固定烤雞的，第二，吃完雞骨頭丟垃圾袋，繩子綁垃圾袋才不會有味道」、「擁有柔嫩多汁的烤全雞第一步，綑綁。烘烤全雞之前要將雞腿和雞翅與雞身綁緊，並封住雞腔的洞口，否則雞身洞口大開，烤箱的熱氣在雞腔內循環，雞胸肉會比雞腿先烤熟，就烤乾變得柴柴的，那就失去吃烤全雞的美味了」、「那是食用級的耐熱橡膠繩，Google一下都查得到，2011年就有人回答這問題了」。