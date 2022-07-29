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好市多新甜點「草莓巧克力」惹議 網酸：發明者是天才

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在臉書分享好市多新甜點。 圖擷自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」
原PO在臉書分享好市多新甜點。 圖擷自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」

美式賣場好市多的商品種類繁多，價格又實惠，是不少消費者愛逛賣場的原因。有網友在臉書分享一款好市多的新產品「新鮮草莓巧克力」，巧克力和草莓結合的造型讓許多人看了口水直流，但也有人擔心這個季節的草莓是否新鮮，也掀起不少討論。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享新出的甜點「草莓巧克力」，一顆顆碩大酸甜的草莓，使用67%的黑巧克力包裹著，每盒售價499元，在七夕前推出非常適合用來送禮，照片貼出後也引來不少網友討論。

有鑑於日前有民眾在好市多買到一款草莓蛋糕，上面的草莓近半都發霉，如今再次推出草莓巧克力，讓不少人心裡有陰影，「看到草莓就想起發霉事件，心驚驚」、「不敢買，怕裡頭包的是發霉的草莓，看不到吃進去更慘」、「這樣發霉就不會被發現了」、「把兩樣出問題的商品放在一起賣就解決問題了，發明這品項的是個天才」、「好市多最近的草莓甜品一直出問題，怕怕的」、「這樣就看不出來草莓有沒有問題了」。

不過也有網友不以為意，「怕就別吃啊，自己有選擇權好嗎？」、「雖然我不是美食家，但是這個看起來不錯對吧」、「今天去台南的好市多有看到，草莓蠻大顆的，看起來很好吃」、「好像很厲害」。

好市多 草莓 巧克力

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