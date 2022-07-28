快訊

上廣播談曾經的「論文門」 李眉蓁：當時我也很想死

最新鬼城房價曝 當初笑的人「笑著笑著就哭了」

「自首」論文錯誤 余正煌：寫不好可評論但我沒抄襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

物價漲！他大推現在吃超商超省錢 網有感：香腸便當65折最頂

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO認為現在吃超商比較省錢，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO認為現在吃超商比較省錢，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著物價不斷上漲，不少外食族都很有感，以前百元內可以吃很豐盛，現在可能破百元還只有一個基本菜色的便當。對此，一名網友在網路上發文，透露自己發現吃超商比較省錢，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上以「現在吃超商真的比較省欸」為題發文，原PO透露以前買超商的便當都會被笑是「盤子」，但隨著近年物價飛漲，反而覺得吃超商比較省錢，「我是嘉義人都有這樣的感覺了，有沒有八卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「義大利麵比一堆店都還好吃」、「香腸便當65折最頂」、「不介意超商吃不飽的可以吃」、「剩組合餐跟優惠時間撿便宜」、「小鳥胃可能可以」、「我還是乖乖吃經典爪哇咖哩」、「白酒蛤蜊好吃」。

另外，也有網友持不同想法，「有嗎？一直重新包裝漲價」、「超商也不是笨蛋，東西都漲了」、「每次換口味就是偷偷漲價的時候了」、「一個飯糰40元起跳有比較不盤嗎？」、「超商便當65折也是天價，比便當店還貴，更別說味道多半不及格」、「超商義大利麵鈉都超高，三餐都吃的話變高血壓預備軍」、「超商便當量太少吧，吃個3個可能才會飽」。

超商 便當 漲價 省錢 PTT 外食

延伸閱讀

發票對中末3碼APP卻顯示沒中 過來人曝原因建議用「這家」的最準

綠色人行道其實不安全！外國人批台交通不合格：照規矩過馬路被罵髒話

賓士哥加油帶走一張「神秘小卡」 網急勸還回去：員工會賠錢

黃金地段卻生意不好？ 伯朗咖啡館屹立不搖的關鍵在這

相關新聞

物價漲！他大推現在吃超商超省錢 網有感：香腸便當65折最頂

隨著物價不斷上漲，不少外食族都很有感，以前百元內可以吃很豐盛，現在可能破百元還只有一個便當。對此，一名網友在網路上發文，透露自己發現吃超商比較省錢，而貼文曝光後也掀起討論。

壓倒駱駝稻草！買到好市多發霉草莓蛋糕 26年老會員不忍了「要停卡」

美式賣場好市多店內商品繁多，深受不少民眾喜愛，但近來也因產品品質問題，屢遭消費者抱怨。台中一位網友26日購買一盒草每蛋糕，到家後打開發現蛋糕上的草莓近半數是發霉的，又因近一年來多次在好市多踩到雷，氣憤表示「壓倒駱駝的稻草出現了。草莓蛋糕發霉」、「我真的考慮停卡了」。貼文獲得上萬人按讚，不少人也覺得「好市多的品質真的越來越讓人質疑了」。

她去好市多忘帶會員卡 突想「1招」順利入店：非會員也可使用

美式賣場好市多深受不少人喜愛，店內商品豐富，有時還會祭出優惠價格，吸引不少消費者。一名網友去好市多購物，沒想到到了入口才發現忘記帶會員卡，只好臨時到服務台辦「臨時購物證」，有趣的是，有個方法可以不用加入會員也可到好市多消費。

網起鬨全聯黑糖涼糕「超難吃？」 他親測也點頭：拜託犧牲我荷包就好

連鎖超級市場全聯福利中心售有許多好物，不少網友都會在網上交流分享，不過近日有網友指出，「黑糖涼糕真的是有夠難吃」，連留言也都是一片附和，原來是因為該產品美味到缺貨，網友只好說反話，藉此減少其他人的購買意願，愛吃此款商品的網友不斷呼籲「大家別買，我犧牲我的荷包就好」。

人妻衝好市多幫尪換褲子尺寸 出來後這一幕讓老公嚇傻

知名美式賣場好市多以「俗擱大碗」特點吸引大批消費者，只要一走進去似乎就會激起內心最深層的滿滿購物慾。日前，一名女網友分享她本來只是想替老公更換褲子尺寸，未料走出賣場卻推了滿車商品，整車價值「破萬」讓老

人妻大戰哥吉拉恐離婚 IKEA一貼文獲網民激讚：能拯救婚姻

台灣日前有人妻擅自把老公珍藏的哥吉拉模型轉增給親戚的小孩，導致老公暴怒，恐要離婚收場。事件在華人社交網站群組瘋傳，人人都在追看劇情發展，而台灣的IKEA宜家家居緊貼時事，翌日即發帖「搭上時事」，介紹1款玻璃門展示櫃，同時強調「展示你珍貴的公仔，並且可以上鎖」，令網民拍爛手掌「Like爆」，笑言買了可以拯救婚姻！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。