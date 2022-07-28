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物價漲！他大推現在吃超商超省錢 網有感：香腸便當65折最頂
隨著物價不斷上漲，不少外食族都很有感，以前百元內可以吃很豐盛，現在可能破百元還只有一個基本菜色的便當。對此，一名網友在網路上發文，透露自己發現吃超商比較省錢，而貼文曝光後也掀起討論。
一名網友在PTT上以「現在吃超商真的比較省欸」為題發文，原PO透露以前買超商的便當都會被笑是「盤子」，但隨著近年物價飛漲，反而覺得吃超商比較省錢，「我是嘉義人都有這樣的感覺了，有沒有八卦？」
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「義大利麵比一堆店都還好吃」、「香腸便當65折最頂」、「不介意超商吃不飽的可以吃」、「剩組合餐跟優惠時間撿便宜」、「小鳥胃可能可以」、「我還是乖乖吃經典爪哇咖哩」、「白酒蛤蜊好吃」。
另外，也有網友持不同想法，「有嗎？一直重新包裝漲價」、「超商也不是笨蛋，東西都漲了」、「每次換口味就是偷偷漲價的時候了」、「一個飯糰40元起跳有比較不盤嗎？」、「超商便當65折也是天價，比便當店還貴，更別說味道多半不及格」、「超商義大利麵鈉都超高，三餐都吃的話變高血壓預備軍」、「超商便當量太少吧，吃個3個可能才會飽」。
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