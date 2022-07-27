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壓倒駱駝稻草！買到好市多發霉草莓蛋糕 26年老會員不忍了「要停卡」

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。報系資料照／記者黃筱晴攝影
好市多示意圖。報系資料照／記者黃筱晴攝影

美式賣場好市多店內商品繁多，深受不少民眾喜愛，但近來也因產品品質問題，屢遭消費者抱怨。台中一位網友26日購買一盒草每蛋糕，到家後打開發現蛋糕上的草莓近半數是發霉的，又因近一年來多次在好市多踩到雷，氣憤表示「壓倒駱駝的稻草出現了。草莓蛋糕發霉」、「我真的考慮停卡了」。貼文獲得上萬人按讚，不少人也覺得「好市多的品質真的越來越讓人質疑了」。

一位住在台中的女網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》發文寫道，從好市多進台灣台北，自己就加入會員一直支持持續購物到現在，但近一年來多數次在好市多買到不良品，例如「果乾發霉、壽司下面含水、冷凍提拉米蘇冰淇淋裡面夾頭髮…」，「到今天、壓倒駱駝的稻草出現了。草莓蛋糕發霉！」

原PO表示，當天傍晚騎車經過好市多，因女兒說想吃草莓蛋糕，就沒推推車進去快速買了櫻桃、馬鈴薯和蛋糕回家，洗完手後，女兒馬上打開蛋糕食用，才吃了幾口就發現上面的草莓有半數是發霉的，令她覺得「噁心死了！」氣到馬上拿回賣場要求對方將產品立即全數下架。

原PO表示住家和賣場間是屬於「走路會到的距離」，整個去回程不到30分鐘、沒有保管不良的問題，而且強調自己不是不明理的消費者，還是那種退貨會感到丟臉的客群，之前不理解怎麼有人一直退貨，但現在好市多的產品不良率確實比以前高，才發現難怪很多人要退貨。再細數自身退貨過的經驗，一次是被好市多通知糖果內有玻璃要回收，另一次就是有頭髮的提拉米蘇冰淇淋，其他的就當破財消災全忍下了。

在返回賣場退貨並要求產品下架時，原PO說退貨部表示這問題很嚴重，所以通知麵包部門主管來關切，但該主管到場拿了蛋糕就走了，並未向她道歉，但她不在意，只希望賣場趕快先將產品下架，免得更多人吃到發霉的蛋糕。

原PO表示，好市多黑卡會員一年年費要3000多元，年費這麼高還給顧客這種不安心的東西，這次買到發霉的草莓蛋糕，讓她決定不忍了，真的考慮要停卡了。

貼文曝光獲上萬人按讚，許多人留言回應，「草莓蛋糕真的很容易壞掉呢…前陣子不死心再買一次，結果還是令人失望，所以我選擇不再購買了」、「草莓蛋糕的卡士達醬變少後我就沒再買過了」、「我也買過發黑的絞肉，要分裝時才發現黑的藏在中間，如果不是故意，真的品管很有問題」、「還有發臭的梅花肉烤片！我拿去退了！」、「真的，好市多的品質真的越來越讓人質疑了」。

《中時新聞網》報導，好市多表示，由於近日天氣炎熱，提醒消費者冷藏商品離開賣場回家途中，要注意保持低溫並儘早食用完畢。同時也請賣場檢查現場排面販售的草莓蛋糕，品質皆為正常。

好市多

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