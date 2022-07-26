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她去好市多忘帶會員卡 突想「1招」順利入店：非會員也可使用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友去好市多購物，沒想到到了入口才發現忘記帶會員卡，只好臨時到服務台辦「臨時購物證」。報系資料照／記者黃筱晴攝影
一名網友去好市多購物，沒想到到了入口才發現忘記帶會員卡，只好臨時到服務台辦「臨時購物證」。報系資料照／記者黃筱晴攝影

美式賣場好市多深受不少人喜愛，店內商品豐富，有時還會祭出優惠價格，吸引不少消費者。一名網友去好市多購物，沒想到到了入口才發現忘記帶會員卡，只好臨時到服務台辦「臨時購物證」，有趣的是，有個方法可以不用加入會員也可到好市多消費。

一名網友在Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她日前到好市多購物，結果剛到入口才發現忘了帶皮夾，而會員卡就在皮夾夾層裡，就在煩惱時，她忽然想到，可以在服務台辦「臨時購物證」，最後順利入店，她也表示，還好可使用電子支付，「因為零錢包只有1000多」，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛建議原po使用手機綁定會員卡，「我都只帶手機」、「現在都是手機的世界」、「現在會員卡、信用卡也都綁定手機了，去好市多只要帶手機就可以」、「就是要來搬東西回家的概念！一個人開著車，帶個手機來到好市多」、「之前臨時找不到會員卡去服務台要辦臨時卡，櫃檯小姐也是幫我申請電子會員，櫃檯小姐說：現在人會忘了帶卡，但絕不會忘了帶手機」、「辦了電子會員以後，實體卡很少用了，也幾乎用不到」，原po則回應，「之前一直要下載電子會員…但是都一直忘了！」，改天會去櫃檯認證再使用。

有網友則表示，「你比較幸運我雖然有綁定電子會員，但上次到門口才發現錢包（會員卡、信用卡）、手機都留在家，只帶了保冷袋去」。

事實上，「臨時購物證」非好市多會員也可使用，可請有會員的人幫忙購買購物儲值卡後轉交給非會員使用，每張為1000元，亦即初次儲值金額，後續每次最低儲值金額為500元，上限為3萬元。

非會員應先申辦臨時購物證才可進入賣場，每年僅可擇一賣場申辦一次臨時購物證，且最多僅可有2位非會員隨行，非會員持購物儲值卡消費需加收5%服務費，若消費當日申請為會員，將於申辦完成後退回該5%服務費。

好市多 Costco

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