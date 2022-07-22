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網起鬨全聯黑糖涼糕「超難吃？」 他親測也點頭：拜託犧牲我荷包就好

聯合新聞網／ 綜合報導
網友購買全聯黑糖涼糕，直呼「難吃」。圖／取自臉書
網友購買全聯黑糖涼糕，直呼「難吃」。圖／取自臉書

連鎖超級市場全聯福利中心售有許多好物，不少網友都會在網上交流分享，不過近日有網友指出，「黑糖涼糕真的是有夠難吃」，連留言也都是一片附和，原來是因為該產品美味到缺貨，網友只好說反話，藉此減少其他人的購買意願，愛吃此款商品的網友不斷呼籲「大家別買，我犧牲我的荷包就好」。

一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼出一張「黑糖涼糕」照片，他表示，「這社團真的很糟糕，大家一直說這很難吃，我就想吃看看這到底有多難吃，看架上剩兩盒，我還只敢拿一盒，回到家迫不及待先試吃，確定夠難吃才要上來靠*大家，果不其然真的有夠難吃，難吃到我必須上來跟大家講」。

許多網友紛紛附和留言「這個真的很難吃，我會犧牲自己的荷包，真心請大家不要在買了」、「買了很多次了，真的很難吃」、「這樣不行，不能害大家，我明天就去掃櫃，這麼難吃的東西，我替大家吃」、「冰在冰箱那個冰冰的感覺 ...真的太～難吃了！完全不鼓勵購買哦」。

不過實際觀察可以發現，網友其實只是以反話說明該產品相當美味，有網友留言「剛剛看了老半天還以為真的是很難吃勒，結果是很好吃」、「大家在講反話啦，意思是要他人別買，怕自己買不到了」、「認真看了內文才看懂⋯我一定要去買來吃吃看有多難吃」、「看來我該去做善事了！明天我去用新台幣幫大家下架」。

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