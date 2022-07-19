人妻衝好市多幫尪換褲子尺寸 出來後這一幕讓老公嚇傻

知名美式賣場好市多以「俗擱大碗」特點吸引大批消費者，只要一走進去似乎就會激起內心最深層的滿滿購物慾。日前，一名女網友分享她本來只是想替老公更換褲子尺寸，未料走出賣場卻推了滿車商品，整車價值「破萬」讓老公當場嚇瘋。

這名網友透過臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享和老公一起去逛好市多發生的趣事，由於上次幫老公買的褲子尺寸不合，便再次來到好市多替老公換尺寸。

原PO決定自己進入賣場換尺寸，要老公在外面的用餐區等她出來，老公特別千叮嚀萬交代，「妳換完尺寸就趕快走，不要再亂拿」，原PO給了老公一個大白眼，怒回「我怎麼可能亂拿，我拿的都是必需品好嗎？」

等了一會兒後，原PO終於從賣場走出來，但老公一看「直接嚇瘋」，購物車裡堆滿商品，全車加起來竟然「破萬」了。原PO吐露心聲，「最扯的是褲子也沒換到，因為沒尺寸了，老公請冷靜，推車裡的全都是必需品啊！」

這幕畫面曝光後，釣起許多老公們和老婆一起出門購物的記憶，共通點都是被「老婆的戰鬥力」驚呆，大家忍不住笑回「這老公失算了，應該自己去換褲子的」、「老公心想：早知道浪費一條褲子就好」、「老公一定很後悔在用餐區等妳」、「放妳一個人進去就是老公自己的錯，結案」。