他曝7-11多出「紅色吧台」 店員新技能解鎖遭網嘆：薪水一樣低

超商員工工作繁雜，不僅要協助顧客結帳、取貨、繳費、影印、郵寄等事項，現在連製作咖啡、珍奶、冰淇淋等都得樣樣精通。近日就有網友發現在7-ELEVEN內有新的紅色吧台進駐，並稱店員又將解鎖一樣新技能，該則貼文引起廣泛討論，更有不少網友出聲為店員的海量工作抱不平。

「7-11店員又解鎖一樣技能」，一名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文，貼出一張7-ELEVEN的內部照片，圖中赫然出現冰淇淋品牌COLD STONE的紅色櫃檯，後方則多出一個看似專門放置冰淇淋的冰櫃，照片曝光吸引近萬名網友圍觀，更有逾千則留言討論。

有網友指出，其實從去年開始就有這項服務，「田中的小七居然在半年前就有了，突然覺得好神奇」、「去年就開始有了，還有啤酒吧！」、「去年淡水樓下那間就有了，而且還有啤酒吧台」。還有網友分享其他各種各樣的店員技能，「我在彰化醫院院外 7-11買到燒烤，店員用烤箱現烤」、「永康大橋那邊的7-11還要會印刷衣服欸」、「圓潭的有賣炸雞」、「你知道有些店家還有鬆餅機，之前全家還有現炸鹹酥雞嗎？」。

一些網友則出言調侃，「搞死小7員工的概念」、「再晚一點一定可以在小七看到洗衣機」、「以後小七推出長照據點也不意外了」、「看來小7要賣保險是指日可待了」。更有不少網友替超商員工叫屈，「被壓榨的什麼都要會，薪資也沒比較高」、「吃力不討好待遇又差，辛苦了」、「店員真的十八般武藝超可憐」、「從7-11出來的，根本不用怕找不到工作」、「感覺心酸」。