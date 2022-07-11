任性沒話說！澎湖全聯「大到可以停貨輪」 在地人：當百貨公司在逛

澎湖的全聯有多大？一名網友PO照分享澎湖某分店的停車場，驚呼「根本大到可以停一艘貨輪了」，許多網友看了不禁讚嘆，「果然地大就可以任性！」

有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」PO照分享「澎湖的全聯大到很誇張...感覺可以停貨輪了」，經查發現這家全聯是澎湖光榮分店，店面前方的寬敞空間作為停車場使用，店面入口彷彿設置在停車場最深處，顧客停好車後需要走到最裡面才能進店購物，可見停車場真的非常寬廣。

澎湖在地網友分享該分店的寬敞停車場。 圖擷自Google評論區

在Google評論中備受好評，許多顧客也都對該分店的停車場念念不忘，紛紛大讚「自從它開幕後就沒去其他分店了，主因是停車真的超方便，只要有消費就能停車」、「擁有超大停車場的全聯，對於停車一位難求的地方來說，這一家全聯可以讓消費者安心停車與購物」，不只外部停車場寬敞，就連賣場內的走道也足夠讓顧客安心購物，讓不少澎湖人直言「我們都把全聯當百貨公司在逛～」、「地大就可以任性」、「大賣場等級了」。

不過，由於分店位在離島，就有人表示販售的商品依賴船運補充，因此澎湖的全聯唯一缺點就是麵包貨架的吐司麵包「永遠都是隔天到期」，等到貨運船抵達，貨物上架的時間都已經很晚了，但也有人笑虧只有海鮮不會很快過期，而且「很新鮮」。