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他直呼「誰去IKEA能不吃霜淇淋」 網友掀兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示自己每次去逛IKEA都會吃霜淇淋。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
原PO表示自己每次去逛IKEA都會吃霜淇淋。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

瑞典知名品牌「IKEA宜家家居」，不僅販售多樣化的平價傢俱，連美食餐廳販賣的熱狗堡、炸雞翅、肉丸、霜淇淋等等，都受到不少人的喜愛。日前一名網友在網路上發文，透露自己每次去逛IKEA都一定要吃霜淇淋，因此詢問大家「真的有人去IKEA不吃霜淇淋？」而貼文底下也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「真的有人去IKEA不吃霜淇淋？」為題發文，原PO透露自己去逛IKEA可以不買傢俱、不買鯊鯊，但一定要吃霜淇淋。在貼文的最後，原PO也詢問大家意見，「真的有人有辦法去IKEA但卻不吃霜淇淋？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「基本上每個人去都必吃」、「離開前不吃一下都覺得不太對勁」、「我都吃兩個」、「還不錯吃又便宜」、「每次去必買欸」、「要吃啊」。

另外，也有網友表示，「那個難吃死了，滿滿的乳化劑，雖然超便宜，但我真的吃不下去」、「很噁，上次抹茶口味吃幾口就丟了」、「老實說蠻難吃的，口感很怪，太稠了感覺很化學」、「我覺得不好吃耶，吃過一次就不吃了」、「真的太油了，沒有其他的味道，就是很油」、「也沒有那麼糟糕吧，我是每次都吃啦」。

最後，也有網友推薦其他品項，「會順便吃肉丸倒是真的」、「炸雞翅才是必吃」、「IKEA的炸雞翅才是本體吧」、「一定要吃肉丸」、「熱狗堡好吃」、「去IKEA不買鯊鯊才不可思議」、「現在只剩雞翅跟杏仁巧克力可以買」。

IKEA PTT

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