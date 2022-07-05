到全聯驚見詭異結帳法！真相曝光 網友：很討厭這種客人

全聯福利中心據點多、購物方便，受到許多民眾的喜愛。近日一位網友全聯消費，發現前方客人的結帳方式有點詭異，發文分享。貼文曝光，許多人回應「真的很討厭這種客人」。

一位網友在《爆廢公社》發文分享到全聯的消費經驗，從PO出的照片中，可看到前方的客人結帳方式有點奇特，櫃台上擺了數罐飲料商品，每一罐底下都壓著一張全聯100元禮券，之後才了解，原來是全聯禮券可以找零，分單結帳可以獲取最大的「找零數」，讓他驚訝直呼「原來100元要這樣用，長知識了」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「這是禮券換現金的概念嗎？」、「就換零錢啊，臉皮厚的就買塑膠袋」、「合法洗錢」、「才100元是要搞多複雜，全聯很好買啊」、「辛苦店員了」，蠻多人表示「真的很討厭這種客人」、「浪費時間」、「我如果排在後面，會要他重排」，原PO也回應留言「林北在後面等好久，看著店員眼神慢慢的變母湯…」。

雖然許多人不認同這種結帳方式，有網友表示「規則就是等同現金，用現金的眼光看，完全沒毛病」、「符合規定可找零，現金比較香」，同時也釣出前全聯員工說明，應該「是把剩下的現金存進pxpay吧！禮券只能花費，無法儲值」、「他應該是想存進去吧！上次我問過如果要存進去一次消費只能用一張，店員教我一個商品用一張就可以存進去了！」。