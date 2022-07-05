快訊

林智堅遭爆碩士論文抄襲 中華大學回應了

傳陳建仁參選台北市長萌生退意？ 陳時中最新回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

到全聯驚見詭異結帳法！真相曝光 網友：很討厭這種客人

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯禮券可以找零，有些消費者會使用禮券購買低價商品，換找現金。圖擷自爆廢公社
全聯禮券可以找零，有些消費者會使用禮券購買低價商品，換找現金。圖擷自爆廢公社

全聯福利中心據點多、購物方便，受到許多民眾的喜愛。近日一位網友全聯消費，發現前方客人的結帳方式有點詭異，發文分享。貼文曝光，許多人回應「真的很討厭這種客人」。

一位網友在《爆廢公社》發文分享到全聯的消費經驗，從PO出的照片中，可看到前方的客人結帳方式有點奇特，櫃台上擺了數罐飲料商品，每一罐底下都壓著一張全聯100元禮券，之後才了解，原來是全聯禮券可以找零，分單結帳可以獲取最大的「找零數」，讓他驚訝直呼「原來100元要這樣用，長知識了」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「這是禮券換現金的概念嗎？」、「就換零錢啊，臉皮厚的就買塑膠袋」、「合法洗錢」、「才100元是要搞多複雜，全聯很好買啊」、「辛苦店員了」，蠻多人表示「真的很討厭這種客人」、「浪費時間」、「我如果排在後面，會要他重排」，原PO也回應留言「林北在後面等好久，看著店員眼神慢慢的變母湯…」。

雖然許多人不認同這種結帳方式，有網友表示「規則就是等同現金，用現金的眼光看，完全沒毛病」、「符合規定可找零，現金比較香」，同時也釣出前全聯員工說明，應該「是把剩下的現金存進pxpay吧！禮券只能花費，無法儲值」、「他應該是想存進去吧！上次我問過如果要存進去一次消費只能用一張，店員教我一個商品用一張就可以存進去了！」。

全聯 禮券

延伸閱讀

她到麥當勞點餐聽到神祕代號「小圓」 店員解釋真正意思

小時候的泡麵真的比較好吃？ 網友歪樓：少加這一味

兩家小吃店掛紅布條「互相傷害」 網讚高級行銷：我都買

網友爆料餐廳「這樣餐具」從來沒在洗 網無奈：原來媽媽說的都對

相關新聞

到全聯驚見詭異結帳法！真相曝光 網友：很討厭這種客人

全聯福利中心據點多、購物方便，受到許多民眾的喜愛。近日一位網友全聯消費，發現前方客人的結帳方式有點詭異，發文分享。貼文曝光，許多人回應「真的很討厭這種客人」。

好市多買滿整車戰利品八千元 她結帳出示「一物」：省快五千

美式賣場好市多的商品選擇豐富，推出的折扣優惠也相當可觀，因此受到不少消費者喜愛。日前一名女網友在網路上發文，透露自己幾乎每週都要到好市多採買，也大方分享自己的購物小撇步，買了8000多元的戰利品卻只要付3000多元，令她開心直呼「爽爆！」

IKEA賣99元牛肉麵 網喊超值卻被「這1點」打槍

連鎖居家用品店IKEA除了有賣場販售家具外，也有提供餐廳讓客人享用，一名網友就分享他最近發現IKEA有賣牛肉麵，而且口味還不錯很超值，讓他十分吃驚，但也有網友表示「99在外面也可以買到不錯的，而且更大碗」。

好市多「神物」新用途曝光 8千人喊讚：根本是蟑螂剋星

好市多商品種類多，價格實惠，吸引許多顧客上門。先前有一款好市多「必買神物」，保鮮膜，傳出有消費者用了10年以上才用完，最近有網友再分享了這款保鮮膜全新使用方法，讓不少網友大讚「又能再戰13年」。

真的絕配！阿翰po影片推「西打特調」 網友喝一口驚豔：就像生啤

許多民眾都有喝咖啡的習慣，很多人也喜歡將牛奶、豆漿加進去搭配，但你可想過汽水加咖啡也能蹦出新滋味？日前，台灣知名YouTuber阿翰在短片分享「西打特調」的製作方式...

爭鮮最強甜點非奶酪 這一物讓員工也搶著扛一箱走

迴轉壽司連鎖店爭鮮除了生魚片與握壽司有名外，甜點也非常受歡迎，一名網友就表示新出的蜂蜜牛奶風味摩納餅「可以說是神仙甜點」，甚至有前員工分享他去年買了一箱回家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。