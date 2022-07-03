好市多買滿整車戰利品八千元 她結帳出示「一物」：省快五千

美式賣場好市多的商品選擇豐富，推出的折扣優惠也相當可觀，因此受到不少消費者喜愛。日前一名女網友在網路上發文，透露自己幾乎每週都要到好市多採買，也大方分享自己的購物小撇步，買了8000多元的戰利品卻只要付3000多元，令她開心直呼「爽爆！」

日前一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO透露家中算是大家庭，所以自己幾乎每週都要到好市多採買。而她近期買了牛肉、雞蛋、牛奶、洗衣露、酪梨油、衛生紙等等，原本全部買下來要8000多元，但在結帳時出示「黑鑽會員卡」，並使用過去累計的2%回饋金，整單變成只需要付3000多元。

回饋服務令原PO相當有感，因此開心直呼「爽爆！」不過，原PO也開玩笑自嘲，「不敢想去年到底花了多少錢，才有4000多元的回饋」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我家2大1小，回饋也4000多，不知道怎麼吃的」、「我每個月去一次，回饋也有2000多」、「如果消費金額年破10萬，一定要辦黑卡」、「我家小家庭2大2小，黑卡回饋也是4000多」、「黑卡回饋4000多，年消費20萬以上」、「我們比你誇張，回饋了7000多」。