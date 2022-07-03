IKEA賣99元牛肉麵 網喊超值卻被「這1點」打槍

連鎖居家用品店IKEA除了有賣場販售家具外，也有提供餐廳讓客人享用，一名網友就分享他最近發現IKEA有賣牛肉麵，而且口味還不錯很超值，讓他十分吃驚，但也有網友表示「99在外面也可以買到不錯的，而且更大碗」。

原PO在Dcard上以「IKEA餐廳賣$99 牛肉麵？！」為題，表示他最近發現IKEA的午間限定中有推出牛肉麵，「吃起來居然還不錯耶！比起IKEA其他餐點來說，價格$99真的很超值」。

他仔細解釋，麵體使用類刀削麵的寬麵條、牛肉大約四到五塊，肉質軟嫩，不過份量對他來說偏少，若是小胃應該可以吃飽。此外，紅燒湯頭微辣偏鹹，有著濃厚香辛料滷包的味道，他觀察到員工補上架時使用的是料理包，不過口味還不錯。

網友看了紛紛留言，「一直很想吃看看，但這個供應時間去不到IKEA」、「之前特地去想吃牛肉麵，結果沒有賣」、「整體而言，一碗99元CP值算高！值得再回購！」、「就是調理包牛肉麵，但還是真香」。

不過也有網友表示IKEA牛肉麵偏小碗又不太好吃，「牛肉麵我吃過超難吃，湯底沒什麼味道，都是辣油，麵有點像學校的國小營養晚餐，總言沒有靈魂的牛肉麵」、「超小碗你說超值？」、「超小，不值吧」、「要吃牛肉麵，99在外面也可以買到不錯的，而且更大碗」。