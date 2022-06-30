真的絕配！阿翰po影片推「西打特調」 網友喝一口驚豔：就像生啤

許多民眾都有喝咖啡的習慣，很多人也喜歡將牛奶、豆漿加進去搭配，但你可想過汽水加咖啡也能蹦出新滋味？日前，台灣知名YouTuber阿翰在短片分享「西打特調」的製作方式，奇妙的搭配立刻在網路掀起討論。有網友在家實作「西打特調」，沒想到味道相當驚豔，讓他忍不住大讚「好喝到炸開」，口感宛如喝生啤一般，讓人回味無窮。

阿翰在影片分享「西打特調」的製作方法，先以冷水沖泡雀巢金牌微研磨咖啡，再加進蘋果西打及冰塊攪拌即可。新奇的搭配也勾起網友的好奇心，有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享實作經驗，一杯是將咖啡以冷水泡開，再倒入一半比例的蘋果西打，另一杯則是把蘋果西打當開水，直接將咖啡沖開，沒想到結果竟超乎原PO想像。

「必須說！全部加蘋果西打的那杯實在太好喝了，好喝到炸開」，原PO試喝後發現味道相當驚喜、簡直超乎想像。他表示，以蘋果西打沖泡咖啡後，上層綿密的泡沫就是整杯的精髓，就像在喝生啤一樣，口感絕妙且新鮮清爽。

貼文也掀起熱烈迴響，許多人也開始自製「西打特調」分享心得，「馬上實驗，氣泡真的很綿密很像啤酒泡」、「跟7-11完熟蘋果氣泡咖啡差不多～好喝」、「好有創意的喝法」，部分網友也嘖嘖稱奇，「我以為阿翰是開玩笑的」、「所以阿翰沒騙人」、「阿翰說加冬瓜茶，有人試過嗎？」。

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