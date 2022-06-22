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好市多牛奶為何能久放70天？ 營養師：跟防腐劑沒有關係

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為網友一次購得的一箱科克蘭牛奶。擷自臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」。
圖為網友一次購得的一箱科克蘭牛奶。擷自臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」。

好市多自有品牌「科克蘭鮮奶」是許多人必買商品之一，保存期限更長達70天，對比其他家鮮奶的保存期限，頂多可保存一、兩周而已，不少人也好奇，為何其保存期限較久？

營養師凱文（Kevin）在IG發文表示，上周跟家人至賣場採買，聽到一個小朋友問媽媽說為何這個牛奶可以放這麼久，他媽媽則回答，「一定是有加防腐劑啦，所以這個不好我們不要買。」

凱文解釋，「和殺菌方法有關」。一般牛奶採用的「巴斯德殺菌法」，溫度不會使牛奶沸騰，只是將「致病菌」消滅掉而已，但是牛奶中可能還會有其他的微生物，因此仍要放入冰箱中冷藏保存。

但美式賣場是採用「超高溫瞬間滅菌UHT」，加熱的溫度夠高，可以達到完全滅菌的效果，因此保存期限較長。此外，該加熱技術還會使牛奶產生「梅納反應」，產生濃、醇、香的味道。

不過凱文也特別提醒一點，美式賣場的牛奶雖然保存期限標示的比一般的牛奶要久，但並「不屬於保久乳」，因此仍要放入冰箱冷藏保存。

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