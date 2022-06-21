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好市多客製化壽司出槌 小朋友吃到山葵哇哇叫

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾在好市多買了「無山葵」的客製化壽司，一打開卻發上頭仍有綠色山葵。 圖擷自Facebook
一位民眾在好市多買了「無山葵」的客製化壽司，一打開卻發上頭仍有綠色山葵。 圖擷自Facebook

美式賣場好市多一直以來都有開放壽司客製化的服務，近日一位民眾幫孩子點了兩份無山葵的客製化鮭魚握壽司，結果一吃才發現上頭還是有綠色的山葵醬，令這位民眾爆氣發文，指責賣場的服務疏失讓孩子期待落空。

一名母親在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」抱怨，她在好市多幫小孩買了兩盒「客製化」的鮭魚握壽司，要求員工去掉山葵，結果小孩吃了一口之後開始哇哇叫，原來是山葵沒有去乾淨，掀開鮭魚還可以清楚見到綠綠的一層，而且兩盒都是一樣情形。

雖然客服表示能夠退貨，但原po還是相當不滿，「要我放冰箱，但我下次哪時去都不知道，好市多又不是在隔壁」，有網友建議原po，其實可以告知客服無法保留到下一次去，對方就會請你處理掉，下次到櫃檯直接退款就行了。

對於客製化問題，賣場應無硬性規定，有顧客分享提客製要求被拒的經驗，但也有人表示買過客製壽司，顧客少時店家都會配合。一位網友稱自己之前曾與客服反應過，是否可以不要預先添加山葵，還反問客服有預先添加醬油的嗎？結果對方回答「公司的SOP作業不能更改」，另一名網友也表示詢問過後得到的回應是「只能少放，但一定要放」。此貼文還意外釣出跟原po相狀況恰好相反的苦主哀嚎道，「害我拿到沒有芥末的…」。

除此之外，許多網友開始歪樓討論小孩是否可以吃生魚片，「小小孩吃生魚片壽司風險會不會大了些」、「小孩最好不要吃生魚片」，「日本小孩能吃生魚片，台灣小孩好像沒什麼理由不能吃」、「看幾歲啦～如果已經9歲10歲應該可以」。

好市多 壽司 鮭魚 Costco

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