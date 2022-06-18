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他曝超商「這一味」從小吃到大 網一致認同：趁熱吃超多汁！

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO特別愛吃超商的熱狗，剛出爐時熱度恰到好處，一口咬下還會噴汁。圖擷自Dcard
原PO特別愛吃超商的熱狗，剛出爐時熱度恰到好處，一口咬下還會噴汁。圖擷自Dcard

台灣便利商店密度高，走過幾個街口就可以看見一間，24小時提供得熱食、飲品、生活用品為民眾帶來方便的生活。日前一名網友在「Dcard發文分享，雖然超商時常推出特色新品，但他唯一鍾愛的是熱狗，加熱得恰到好處又多汁，是他從小到大無法忘懷的味道，意外引起眾人共鳴。

原PO提到，他常常看到超商鮮食開箱，例如：聯名飯糰、聯名便當，拍照都美美的，而且很有話題，看起來非常美味，但比起這些特色聯名食品，他更鍾愛超商熱狗，「很無聊、但吃起來超好吃」。

他表示，從小學開始吃過超商熱狗後，他就瘋狂愛上這一味，「三不五時不吃一根，尤其剛烤好的，又熱、又油、又多汁，真的很爽」、「今天忍不住又嗑了一根，人生又圓滿了」。不過原PO補充，之前因為台灣疫情嚴重，有一段時間超商禁止內用，所以便利商店也沒有供應熱狗，讓原PO超級崩潰，那一陣子都無法大飽口福。

許多網友也認同表示，「熱狗首選一定是起司！」、「熱狗只服7-11，關東煮+泡麵畢生回憶」、「真的超好吃，但30幾元，有點貴」、「當然是要要原味、起司各一才夠吃啦」、「起司最好吃，要吃滾得剛剛好的，那最香」、「我都一次買全部口味，熱狗富翁」、「除非很想很想吃，不然都買不下去，可是真的超級好吃，尤其辣味跟起司」、「從小吃到大都不膩欸」、「超愛！有些時間剛好的，咬下去有汁噴爆，配酸黃瓜醬+番茄醬爆讚」。

Dcard 超商

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