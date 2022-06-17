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被家具耽誤的餐廳！ 網列舉IKEA必吃美食名單
國際家具品牌IKEA憑藉親民價格、簡約又有質感的家具風格，深受台灣民眾喜愛，但它不僅家具有名，經典的瑞典肉丸美食更是吸引一票死忠饕客。日前一名網友在「Dcard」發文，分享在IKEA必吃的各項餐點，更讚美其為「被家具耽誤的餐廳」，看得眾人垂涎三尺，引起熱烈討論。
原PO提到，他每次去逛IKEA，不免俗都會到用餐區吃飯，所有餐點中，他特別喜歡牛肉麵，認為刀削麵的軟硬度適中，且湯頭風味剛好，是可以喝完、不鹹膩的程度，「不過可惜沒有蔬菜，不然會直接滿分」，此外他也大讚瑞典肉丸，「超經典呀！幾乎每個人手一盤，雖然我不太喜歡它配果醬」。
除了主食類，原PO列舉自己必吃的點心類餐品，如：鱈魚條、雞翅、薯條等，大約都落在40、50元上下，價格平易近人，「薯條跟肯德基舊版的薯條很像，但IKEA薯條份量大，雞翅時好時壞，有時候很乾，可能放太久」，他更大力推薦CP值很高的霜淇淋，「在這萬物都在漲價的時代裡，10元就可以吃到！」
許多網友也分享自己的IKEA口袋名單，「野莓起司蛋糕好吃」、「還有千層麵！我好愛」、「素食肉丸上一次吃嚇到，我覺得比肉的好吃」、「烤肋排好好吃，但是價格也不低」、「我喜歡兒童餐，超好吃」、「喜歡豬肉餡餅、熱狗、冰淇淋、薯泥肉球」、「雞肉丸、鱈魚條之外，也好愛它的千層麵」、「肉丸的精華就是果醬！」。
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