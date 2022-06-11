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超商懶人必收名單 十大「無負擔健康系好物」

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

超商「健康系好物」有哪些?

要想擁有令人艷羨的好身材，「飲食控制」是一大關鍵，不少人因為健身或注重身體健康，會自己下廚，但是對於忙碌的上班族來說，要抽出時間自己準備便當實在是「不可能的任務」，這時便利商店就是拯救外食族的神隊友！

一方面，超商的食物通常將熱量標示得相當清楚，對於想控制熱量的人來說十分方便。另外，超商食物只要搭配得好，也能讓人吃得健康無負擔，今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》一起來看網友推薦的十大「無負擔健康系好物」是什麼吧？

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超商健康系好物

NO.1 無糖茶

夏天就要到了，超商的無糖茶飲無疑是消暑又不會增加身體負擔的絕佳選擇，如果對咖啡因敏感、擔心因為喝茶睡不著，建議挑選不含咖啡因的茶品，像是全家便利商店限定販售的十六茶零咖啡因茶複方茶，就被不少網友推薦。

來自日本熱銷多年的十六茶，嚴選16種天然食穀製作而成，口味清香回甘、沒有一般無糖茶的苦澀味，是少見不含咖啡因的茶類飲料。體重控制除了運動和飲食外，充足睡眠也是一大關鍵因素。十六茶除了不影響睡眠，其含薏仁、黑豆、決明子….等16種成分，當成日常飲料喝對肌膚保養也很好，被不少網友大讚好喝順口又健康，怕失眠又想喝茶的人，絕對要嘗試看看！

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NO.2 雞胸肉

對注重健康飲食、想增加肌肉，或是有在健身的人來說，「雞胸肉」想必會出現在他們的飲食清單中比起其他肉類，雞胸肉的一大優點就是「蛋白質含量高、脂肪較低、飽足感更強」。

不僅符合日常減脂需求，雞胸肉也有很高的營養價值，加上各大超商隨手可得，成為不少人運動後的食物首選。另外，超商的雞胸肉口味眾多，有的鮮嫩多汁，有的調味美味，完全不用擔心會吃膩！就有網友大讚麻辣口味的雞胸肉，表示又香又麻的滋味，非常開胃，嗜辣者絕對一秒愛上。也有網友喜歡鹽麴口味，「聞起來很香，吃起來相當清爽」。

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NO.3 茶葉蛋、溏心蛋

「蛋」絕對是優質蛋白質的來源之一，而超商的茶葉蛋不僅容易取得，還含有豐富蛋白質、不飽和脂肪酸等營養素。

另外，茶葉蛋還容易有飽足感，能夠幫助減少其他熱量的攝取，如果吃膩了茶葉蛋，溏心蛋也是不錯的選擇。就有網友盛讚超商溏心蛋熟度剛剛好！不會太熟也不會太生，有點濃稠的蛋黃超棒」，坦言自己無法複製出如此完美的口感。

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NO.4 無糖黑咖啡

喝不加糖、不加奶黑咖啡的一大好處就是可以解決水腫虛胖問題，因為它有利尿功效，可以幫助排除體內多餘的水分。

黑咖啡也同時有濃度較高的咖啡因，可增進新陳代謝與加速燃脂，搭配運動能夠幫助減少脂肪堆積，達到更好的運動效果。要注意的是，空腹喝咖啡容易造成胃酸過多、引起胃潰瘍，建議喝咖啡前可以吃些東西，搭配低GI食物，以免造成反效果。

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NO.5 燕麥飲

喝膩了豆漿、吃膩了燕麥片，或許無糖燕麥飲是個不錯的替代選項。燕麥含有高纖維，升糖指數低，且富含維生素 B 群。

不但可以給人帶來飽足感，還能提升新陳代謝、避免脂肪堆積，而且比起要花時間煮開水、還要等它不再燙口的燕麥片，隨開即飲、免沖泡的瓶裝燕麥飲方便許多，非常適合想睡到最後一刻、來不及吃早餐的人，偶爾換換口味，試試超商的燕麥飲吧！

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NO.6 無調味堅果

好想吃零食，卻擔心因此變胖的人，可以考慮「無調味」的堅果類食物。雖然堅果熱量高，但堅果的營養成份極高，只要注意「適量」攝取，還是有益身體健康的。

堅果除了含蛋白質、對身體很好的油脂外，還有豐富的膳食纖維，不但能增加飽足感，還可以幫助代謝，不管是當零嘴還是加入優格，都好吃又健康。

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NO.7 地瓜、馬鈴薯

地瓜升糖指數較白飯、白吐司低，不少人會將它作為精緻澱粉的取代品。且地瓜富有β-胡蘿蔔素、鎂、鉀等營養素，像是黃肉地瓜就有豐富的維生素Ａ，具有相當高的營養價值。

馬鈴薯含有的抗性澱粉，因不易被人體吸收，能促進腸胃道蠕動，增加飽足感、維持血糖穩定，方便控制熱量，對於想吃得健康的人來說也是很好的選擇！

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NO.8 無糖豆漿

豆漿本身就是優質的蛋白質，含有大豆蛋白、維生素B群、大豆異黃酮、維生素E、等營養成分，還有豐富的膳食纖維。

不僅能增加飽足感，還能促進腸胃蠕動、幫助順暢排便，對於想減脂、想養生的人，無疑是個好幫手。

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NO.9 健康便當

近年來，便利商店的餐盒推陳出新，餐盒的菜色可說是越來越健康，像是有些餐盒內以紫米飯代替白飯。

紫米飯含有豐富的膳食纖維和花青素，可以促進腸道蠕動，便當內的蔬菜量也增加了，肉類也出現低脂雞胸肉，是健身族群的一大福音。

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NO.10 生菜沙拉

外食族的一大煩惱，就是餐點中常常只有肉類和大量的澱粉類，蔬菜的存在感極低，對此超商的生菜沙拉不失為一個好選擇。

生菜沙拉不僅含有大量纖維、水分，低熱量卻有飽足感，還能減少油脂吸收、幫助控制血脂，改善便祕。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月16日至2022年05月15日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『超商無負擔健康系好物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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