民眾巧遇「傳說級食材」超殺折扣 配豬五花直呼超療癒

烤肉是韓國人的國民美食，也會搭配芝麻葉一起吃，但芝麻葉在台灣不易取得。不過日前民眾不僅在全聯買到芝麻葉，甚至還有打折，讓網友直呼「療癒身心靈」。

先前就有民眾在全聯找到「傳說中的芝麻葉」，不過售價89元，讓許多民眾下不了手。日前網友在「我愛全聯-好物老實説」發文表示，不僅在全聯找到傳說中的芝麻葉，還特價59元，興奮發文表示，將豬五花、泡菜、韓式辣醬、芝麻葉包在一起吃，簡直「療癒身心靈」。

許多網友看了相當心動，「為什麼你吃到了傳說的芝麻葉」、「被你燒到了，馬上買來吃，滿足」、「這麼好，我看到的芝麻葉都要89，下不了手～」、「特殊味道～我還蠻喜歡的」、「再來點韓國香油就無敵了」、「芝麻葉一包超多片的，本來也不太喜歡吃，老公教了多層次吃法很不錯喔」。

不過也有些網友表示難接受芝麻葉的特殊口味，「我也買了一包，但不知道為什麼很粗很像吃樹皮」、「芝麻葉真的不是每個人都喜歡，它有一個味道，上次包了泡菜+燒肉，味道…不合口，冰箱還剩下好幾片」、「那個芝麻葉，吃起來味道我會怕！」