肯德基推新品「起司圈咔啦雞腿堡」 網友喊：奶味好重！

連鎖美式速食品牌肯德基受到台灣人喜愛，在各地都能看見分店，菜單上的品項也很豐富。日前肯德基推出「濃厚切達起司圈咔啦雞腿堡」，限時至7月18日期間供應，吸引饕客嚐鮮，在網路上掀起討論熱潮。

一名網友在Dcard以「肯德基新出的起司圈漢堡真的好吃啦」為題發文，原PO透露內餡是炸好的切達起司圈搭配微辣的雞腿，上面還有淋奶油味十足的青醬。不僅如此，原PO認為漢堡內的起司圈跟平常吃到的炸起司條口感不大一樣，「比較偏奶味，所以吃起來很濃郁，一口咬下起司香氣就在口中迸發，單賣那個起司圈我會買，真的好好吃喔」。

除此之外，原PO提到因為整體奶味很重，所以整個漢堡吃完會有點微膩感，不過身為起司控的人就絕對不能錯過。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「看了好餓，怎麼可以這樣誘惑我」、「好吃，很爽，起司很夠，有吃披薩芝心那個邊邊的感覺」、「真的好吃」、「起司控真的必吃！好吃」。

另外，也有網友表示，「剛開始蠻好吃的，到後面有種想吐的膩味感」、「我吃了，是吃到不好吃的嗎？我甚至吃不完」、「這不好吃⋯想吐」、「吃到青花驕雞腿堡已經回不去了」、「我只吃花生熔岩咔拉雞腿堡」、「吃完後悔沒有照舊點紙包雞」、「價錢好貴，還是吃泡麵好了」。