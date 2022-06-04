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他點麥當勞玉米湯「料多到滿溢 」 網大讚：買到鍋底超幸運

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享自己點到的玉米湯，玉米粒多到滿出來，讓眾人非常羨慕。圖擷自Dcard
原PO分享自己點到的玉米湯，玉米粒多到滿出來，讓眾人非常羨慕。圖擷自Dcard

美式速食連鎖店麥當勞廣受台灣民眾喜愛，不時推出的創意新品吸引許多人嚐鮮，但經典的薯條、玉米湯、霜淇淋也是眾多忠實饕客的必點品項。日前一名男網友在「Dcard發文分享自己買到的玉米湯，裡頭的玉米粒多到不用攪拌就肉眼可見，讓許多網友非常羨慕，讚嘆員工根本不計成本在裝料。

原PO以「麥當勞的玉米湯」為題，提到他今天突然想吃麥當勞當晚餐，於是叫了外送，沒想到餐點到後，一打開驚見滿滿的玉米粒，多到不用攪拌就可以看到，「我稍微攪拌了一下發現整杯都玉米，看來某間麥當勞的玉米罐頭這個月要虧損26箱了，想問看看在麥當勞打工的大家，這種情況是手滑嗎？」

許多網友紛紛表示羨慕，「我的玉米都跑到你那了嗎」、「你是幾點叫的」、「這個應該是玉米罐了」、「我的玉米湯每次都只有一兩顆玉米」，也有網友認為，「應該是最底下的湯，每次快用完的湯隨便撈都是一整匙的玉米」、「能遇到鍋底的是萬中選人」、「如果那家麥當勞的飲料站在盛湯的時候都沒有習慣攪拌一下…那前面的客人就會幾乎沒有玉米粒，後面的客人就會超級多，所以當初麥當勞的教育是先攪拌兩圈在盛」。

不過有部分網友喜歡玉米湯本身勝過玉米粒，「我愛沒有玉米的麥當勞玉米湯」、「大家感覺比較喜歡吃玉米欸，我比較喜歡湯」、「我都跟店員說我不要玉米」、「我都會跟店員說玉米少一點」。

麥當勞 Dcard

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